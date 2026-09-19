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Caleta Olivia fue escenario de un importante encuentro regional de bádminton que durante tres jornadas reunió a más de un centenar de jugadores en el gimnasio municipal Francisco “Pancho” Cerda. La competencia, desarrollada entre el 11 y el 13 de septiembre, contó con la participación de delegaciones provenientes de distintas localidades de Santa Cruz, además de representantes de Chubut y Tierra del Fuego.

El certamen significó además un paso importante para una disciplina que viene mostrando un crecimiento sostenido en la ciudad. De acuerdo con el balance realizado por integrantes de la Escuela Municipal de Bádminton, alrededor de 126 jugadores formaron parte de la competencia, que permitió desarrollar un total de 239 partidos con siete canchas funcionando de manera simultánea. La propuesta reunió a deportistas de distintas edades, desde jóvenes de 11 años hasta adultos mayores.

Entre las localidades participantes estuvieron Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre, Puerto Deseado, Jaramillo y Pico Truncado, además de Río Grande y otras ciudades de la Patagonia. La diversidad de procedencias permitió generar un encuentro deportivo de alcance regional y darle continuidad al crecimiento que la disciplina viene experimentando en Santa Cruz.

Para la delegación anfitriona, el balance también fue positivo desde lo deportivo. La Escuela Municipal de Caleta Olivia consiguió alrededor de 26 medallas y finalizó tercera en el posicionamiento general, por detrás de Tierra del Fuego y Deportivo Vial de Río Gallegos. El rendimiento alcanzó a distintas categorías y reflejó el trabajo que se viene realizando en la formación de nuevos jugadores.

El torneo también tuvo una particularidad vinculada al desarrollo competitivo de la disciplina. Un grupo de 30 deportistas federados participó con el objetivo de sumar antecedentes para el ranking que puede permitirles acceder a futuras competencias nacionales. Caleta Olivia contó con cinco representantes federados en esta instancia.

Más allá de los resultados, la realización del Regional representó un desafío organizativo para la ciudad, que recibió a las distintas delegaciones durante todo el fin de semana. Desde la Escuela Municipal destacaron el acompañamiento de las áreas deportivas locales y el trabajo destinado a garantizar las condiciones necesarias para que los visitantes pudieran desarrollar la competencia.

El crecimiento de la actividad también queda reflejado en la evolución de la propia escuela. En su segundo año de funcionamiento, alcanzó los 32 alumnos y continúa incorporando chicos y adultos a una disciplina que se caracteriza por su amplitud de edades. Durante el Regional participaron jugadores de hasta 72 años, evidenciando el carácter intergeneracional que puede alcanzar el bádminton.

La agenda de la disciplina no se detiene. La Escuela Municipal de Caleta Olivia ya tiene por delante nuevos compromisos, entre ellos una competencia en La Pampa prevista para octubre y el Torneo Patagónico que se desarrollará en Río Gallegos entre el 23 y el 25 de octubre. De esta manera, el Regional en el Pancho Cerdá dejó no solamente una experiencia deportiva y organizativa de relevancia para la ciudad, sino también nuevos desafíos para una disciplina que continúa sumando jugadores y espacios de competencia en la región.