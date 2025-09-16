Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció que acató la conciliación obligatoria que fue dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Señaló que ese acatamiento tendrá vigencia desde las 18 horas del miércoles.

Se recuerda que la entidad gremial había anunciando una medida de fuerza de 48 horas para este martes 16 y miércoles 17 de septiembre. El gremio reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial y la devolución de descuentos aplicados por días de paro.

El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, explicó recientemente que la decisión de parar se tomó “por mayoría de votos” ante la falta de avances en la negociación con las autoridades provinciales.

Entre los puntos centrales de los reclamos se encuentran: reapertura del diálogo y negociación salarial; devolución de los descuentos por días de paro; reconocimiento del título en el segundo cargo y equivalentes en horas; fondos adeudados a instituciones educativas; mantenimiento en las Escuelas Técnicas; y revisión del recorte del vademécum que afecta a los docentes.

FOTOS: LEANDRO FRANCOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

ADOSAC

Por su parte, ADOSAC iniciará un paro de 48 horas que se concretará este martes y miércoles.

ADOSAC había insistido la semana anterior que, en caso que el gobierno cite a las partes a discutir la pauta salarial, suspendían las medidas de fuerza. Sin embargo, por el momento esa propuesta no llegó. No obstante, desde el Consejo Provincial de Educación adelantaron que esta semana se reunirá la paritaria laboral.