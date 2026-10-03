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Tres personas fueron detenidas en El Calafate luego de dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por venta de drogas. La Opinión Austral pudo saber de fuentes judiciales que los procedimientos permitieron secuestrar más de 220 gramos de cocaína, además de marihuana, teléfonos, balanzas, recortes y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Los detenidos son un hombre y dos mujeres mayores de edad. Las dos mujeres ya tenían prisión domiciliaria por causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes y llevaban tobiller electrónica. Por eso la Policía de Santa Cruz nombró el operativo “Tobillera blanca”. Ahora son investigadas por una nueva presunta actividad de venta de drogas.

Una de las mujeres detenidas, con tobillera electrónica, es trasladada a Río Gallegos.

Los tres fueron trasladados a Río Gallegos, donde serán formalizados ante la Justicia Federal. La causa quedó a cargo del fiscal federal Pablo Mansilla del Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

Dos búnkers en un mismo domicilio

Los procedimientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en la calle Justo Alzúa del barrio Cerro Calafate. En dos de ellas la Policía de Santa Cruz tuvo resultados positivos.

Se trataba de un terreno con una cabaña más cerca de la calle y dos departamento al fondo. En la cabaña y en la vivienda trasera de la planta alta fueron encontrados estupefacientes fraccionados y distintos elementos que son considerados de interés para determinar cómo se desarrollaba la presunta comercialización.

Despliegue de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Cruz por orden de la Justicia Federal en El Calafate.

En la cabaña, los investigadores encontraron 31 envoltorios de cocaína, con un peso total de 208 gramos. También secuestraron una réplica de arma, teléfonos celulares, cigarrillos de marihuana, envoltorios con marihuana por un total de 12 gramos, una balanza, recortes y dos motocicletas.

En la vivienda de la planta alta fueron hallados otros 13 envoltorios de cocaína, que pesaron en total 12,38 gramos. Allí también se encontraron cigarrillos de marihuana, siete teléfonos celulares y recortes de bolsas.

En total, entre los dos sectores allanados fueron secuestrados 44 envoltorios de cocaína, con un peso conjunto de 220,38 gramos, además de marihuana y otros elementos. Los delincuentes intentaron esconder parte de las drogas en el inodoro del baño.

Cocaína por unos $7 millones

Uno de los datos que permite dimensionar el volumen de la droga secuestrada es el valor de comercialización que tendría la cocaína en El Calafate.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el gramo de cocaína se comercializa en la localidad entre $30.000 y $40.000.

Tomando esa referencia, los 220,38 gramos secuestrados representarían un valor estimado de entre $6,6 millones y $8,8 millones si fueran vendidos al precio minorista señalado. Por eso, el procedimiento representa un secuestro de droga cuyo valor podría ubicarse en torno a los $7 millones, según el precio de referencia utilizado.

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Se trata de una estimación sobre el valor de comercialización y no de una tasación judicial de la sustancia secuestrada.

La cantidad de envoltorios también resulta significativa para la investigación. La droga no fue encontrada únicamente como una masa compacta, sino distribuida en dosis, una modalidad compatible con una investigación por venta minorista de estupefacientes.

“Kiosco” y “delivery” en moto

Otro de los datos centrales que pudo conocer este medio es la modalidad que se investiga: la droga era comercializada mediante entregas en motocicleta. También utilizaba las modalidades de “kiosco” en esa dirección.

En ese contexto, las dos motos encontradas en la cabaña forman parte de los elementos secuestrados que deberán ser analizados dentro de la causa.

La presencia de balanzas, recortes de bolsas y droga fraccionada constituye además parte de la evidencia reunida durante los procedimientos para determinar la presunta modalidad de comercialización.

Los teléfonos celulares también quedaron incorporados a las actuaciones. Su eventual análisis podría aportar información sobre las comunicaciones y contactos relacionados con la investigación, aunque cualquier conclusión sobre ese punto dependerá de las medidas que disponga la Fiscalía.

Dos detenidas tenían tobillera electrónica

La investigación tomó una dimensión particular a partir de un dato que La Opinión Austral pudo confirmar de fuentes policiales y judiciales: las dos mujeres detenidas ya cumplían prisión domiciliaria por causas vinculadas a la venta de drogas y por eso usaban tobillera electronica.

El hombre detenido fue reducido en una de las camas de la vivienda allanada.

Es decir, las nuevas detenciones se producen mientras ambas se encontraban sujetos a una medida restrictiva de su libertad en el marco de expedientes anteriores relacionados con delitos de drogas. Ahora deberán responder ante la Justicia Federal por los hechos que se investigan a partir de los nuevos allanamientos. Este lunes serán “formalizados” y conocerán como la Fiscalía encuadra jurídicamente los hechos y qué elementos de prueba presentará ante el juez. Será una instancia relevante para definir las condiciones en las que continuarán vinculados al proceso. La Fiscalía puede solicitar determinadas medidas cautelares y el juez deberá resolver sobre la situación procesal de los detenidos.

El operativo

Los allanamientos fueron ejecutados por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad El Calafate, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y distintas dependencias policiales de la localidad.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos; el titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio, Daniel Barrientos; y el jefe del Departamento Crimen Organizado, comisario mayor Luis Poblete.

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La Policía indicó que la investigación había comenzado con tareas de inteligencia criminal y que, una vez reunidos los elementos considerados suficientes, se solicitaron las órdenes judiciales para avanzar con los allanamientos.

Ahora, con los tres detenidos trasladados a Río Gallegos, la investigación continuará con el análisis de los teléfonos, dispositivos y demás elementos secuestrados, mientras la Justicia Federal define su situación procesal.