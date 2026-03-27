Consejos de seguridad en línea para el día a día

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A lo largo de los años, la tecnología se ha transformado en el puente que nos une con el mundo, ya que, en la inmensidad de nuestra Patagonia, donde las distancias suelen representar un reto, esta se ha convertido en la mejor aliada. No obstante, al igual que protegemos nuestras viviendas con una alarma y cerradura, ahora es necesario prestar aún más atención a la seguridad del hogar digital. Y es que la digitalización acelerada en Argentina ha proporcionado ventajas indiscutibles, pero a su vez ha dado paso a una nueva ola de delitos cibernéticos que no respetan fronteras geográficas.

En la actualidad, la vida transcurre por el celular, desde Río Gallegos hasta la Quiaca; compramos insumos, trabajamos de forma remota y buscamos entretenimiento en la red. Pero, ¿estamos realmente protegidos? A continuación, presentamos una guía para blindar tu vida digital y evitar ser víctima de fraudes.

La administración de la identidad, más que una simple contraseña

Uno de los errores más comunes en los usuarios es la “fatiga de contraseñas”, ya que suelen elegir una palabra fácil de recordar y repetirla en todas las plataformas, incluyendo aplicaciones de pago, redes sociales y correos.

Evidentemente, esto es similar a tener una única llave para el coche, la oficina y la casa; si un criminal logra obtenerla, accederá completamente a nuestra vida, por lo que es indispensable crear diversas contraseñas para tener una mayor protección en la red.

Gestores y contraseñas sólidas

Una contraseña segura tiene que tener un mínimo de 12 caracteres, incluyendo símbolos, números y letras en mayúsculas y minúsculas; dado que es imposible recordar decenas de estas combinaciones, se aconseja usar un administrador de contraseñas (como Dashlane o Bitwarden), según los expertos.

Cabe destacar que estos sistemas encriptan tus claves y las completan de manera automática, lo que te permite tener una seguridad equivalente a la militar sin necesidad de hacer mucho esfuerzo mental.

El doble factor de autenticación (2FA)

Si hay un consejo que puede salvarte de un hackeo, es este, pues activa siempre el segundo factor de paso, ya sea mediante un mensaje de texto, un correo electrónico o, preferiblemente, una aplicación de autenticación (como Google Authenticator); este paso adicional garantiza que, aunque alguien robe tu contraseña, no podrá ingresar a tu cuenta sin el código físico que solo vos tenés en tu celular.

Ocio digital, la seguridad en juegos y apuestas

El entretenimiento ha pasado en gran medida al ámbito virtual; en particular, el sector de los juegos de azar ha experimentado un aumento exponencial en nuestro país, tanto así que la oferta de casinos en linea argentina es sumamente variada, pero hay que destacar que no todas las plataformas funcionan con los mismos niveles de legalidad y seguridad.

De hecho, cuando decidimos disfrutar de un momento de ocio, la seguridad financiera debe ser la prioridad, y los sitios legítimos no solo garantizan que el juego sea justo, sino que también protegen los datos de tu tarjeta y tu identidad personal. Asimismo, para no ser víctima de páginas fraudulentas que desaparecen con tus depósitos, lo ideal es que investigues y elige únicamente casinos online de confianza, asegurándote de que tengan licencias concedidas por entidades reguladoras reconocidas.

Es un riesgo innecesario participar en casinos en línea sin comprobar la seguridad del sitio, ya que los sitios web seguros emplean protocolos de cifrado SSL (el conocido candado en la barra de direcciones), lo que garantiza que tu información se transmita de manera privada entre el servidor y tu dispositivo.

Redes Wi-Fi y dispositivos móviles

Es común que, mientras nos movemos por aeropuertos o espacios públicos, busquemos redes Wi-Fi gratuitas para ahorrar datos. No obstante, estas redes son a menudo el entorno perfecto para ataques de “intermediario” (man-in-the-middle). De hecho, un atacante tiene la capacidad de crear una red con un nombre verosímil (por ejemplo, “Wi-Fi_Gratis_Local”) y obtener todo el tráfico de aquellos que se conecten.

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Y, teniendo en cuenta esto, siempre debes evitar transacciones sensibles, pues nunca entres a tu banco o realices compras mientras estés conectado a un Wi-Fi público. Asimismo, si por trabajo necesitas conectarte, utiliza una Red Privada Virtual (VPN), ya que esto crea un túnel cifrado para tu información, haciéndola invisible para ojos ajenos.

Aunado a esto, siempre debes tener tu teléfono actualizado, ya que las notificaciones de “actualización de sistema” en tu Android o iPhone no son solo estéticas, pues por lo general incluyen “parches de seguridad” que cierran agujeros que los hackers ya están intentando explotar.

La estafa del “sentido de urgencia”

El componente más frágil de la cadena de seguridad no es el software, sino las personas, ya que el smishing (fraudes a través de SMS) y el phishing (fraudes a través de correo electrónico) se basan en la manipulación de tus emociones. De hecho, te llega un mensaje que dice: “Has ganado un premio, haz clic para reclamarlo” o “Tu cuenta ha sido bloqueada, entra aquí para volver a activarla”. Es por ello que es fundamental que evites caer en este tipo de trampas, pues ninguna entidad bancaria o gubernamental te pedirá claves o datos sensibles por mensaje de texto o llamada telefónica.

Las copias de seguridad y la importancia de la higiene digital

¿Qué pasaría si hoy perdieras tu celular o si un virus secuestrara los archivos de tu computadora? La higiene digital consiste en prevenir estos escenarios catastróficos, los cuales puedes evitar de la siguiente forma:

Backups regulares: Usa servicios en la nube (iCloud, Google Drive, OneDrive) para hacer copias de tus documentos e imágenes . De este modo, si tu hardware sufre una falla o es robado, tus datos siguen estando seguros.

. De este modo, si tu hardware sufre una falla o es robado, tus datos siguen estando seguros. Limpieza de aplicaciones: Verifica con regularidad qué aplicaciones están accediendo a tu ubicación, micrófono y cámara. Si no utilizas una aplicación desde hace meses, elimínala, ya que menos aplicaciones significan menos puntos de acceso para vulnerabilidades potenciales.

Privacidad en las redes sociales: Configura tus perfiles para que solo tus amigos puedan ver tu información. Al publicar fotografías de tus vacaciones en tiempo real o al mostrar la parte frontal de tu vivienda, le proporcionas información valiosa a los criminales, tanto digitales como físicos.