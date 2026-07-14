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Un importante corte de energía afecta desde la medianoche a distintas localidades del sur de Santa Cruz, luego de que saliera de servicio la Estación Transformadora La Esperanza, provocando la interrupción total del suministro eléctrico a través del sistema interconectado.

Según informó Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), la falla dejó sin energía a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, mientras que también se registran inconvenientes en los servicios de telefonía móvil en las zonas afectadas.

Desde la empresa transportista de energía, Transener, indicaron que será necesario realizar un recorrido de inspección de la línea durante las horas de luz para detectar el origen de la falla, por lo que la normalización total del servicio demandará varias horas.

Ante esta situación, se puso en marcha un esquema de generación alternativa para abastecer a las localidades afectadas. En la Cuenca Carbonífera se activó la Usina de 21 megavatios de YCRT, mientras que en Río Gallegos entró en funcionamiento la Reserva fría de Río Chico.

Sin embargo, desde SPSE explicaron que en la capital provincial la disponibilidad de gas suministrado por Camuzzi Gas del Sur no permite energizar la totalidad de la ciudad. Por este motivo, se priorizó inicialmente el abastecimiento eléctrico al Hospital Regional y al sanatorio Medisur.

Asimismo, se informó que el resto de los barrios de Río Gallegos irá recuperando el servicio de manera rotativa, con prioridad para aquellos sectores que no cuentan con suministro de gas natural.

Las autoridades estiman que este esquema se mantendrá hasta que se logre reparar la falla y restablecer el servicio a través del sistema interconectado, situación que podría normalizarse en el transcurso de la jornada.

Desde SPSE solicitaron a la población tomar los recaudos necesarios mientras continúan los trabajos para detectar y solucionar el desperfecto que originó el apagón masivo.