Este viernes los diputados provinciales recibirán a los ministros del Gabinete Provincial que irán al recinto a defender el Informe de Gestión del segundo semestre del 2025. Una de las áreas de mayor relevancia en materia energética es la Secretaria de Estado de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz.

A partir del informe elevado a la Legislatura Provincial se desprenden los principales objetivos trazados para el 2026, tras un año 2025 donde el tema excluyente fueron las licitaciones de las áreas maduras cedidas por YPF a FOMICRUZ, que esta última traspasó a seis empresas.

Se buscará mantener y generar puestos de trabajo en la industria hidrocarburífera.

La Secretaría “continúa enfocada actualmente en la intervención y participación de los cambios que están aconteciendo en ambas Cuencas, como los procesos de cesión que se han dado en la Provincia y se darán en el transcurso del corriente, con el fin de lograr transiciones ordenadas que fomenten la actividad en ambas Cuencas”, sostiene el informe.

Entre los principales objetivos de la actual gestión, se encuentran los siguientes:

Sostener niveles de producción, contrarrestando la tendencia declinatoria.

Mantener y generar puestos de trabajo en la industria hidrocarburífera.

Incentivar el desarrollo de áreas maduras a través de proyectos de secundaria, terciaria y licitaciones de áreas vacantes.

Mantener los niveles de actividad de la industria hidrocarburífera y preservar los puestos de trabajo en el marco de la crisis energética.

Gestionar acuerdos que garanticen la continuidad de la actividad de manera prolongada.

Promover el aprovechamiento de hidrocarburos preservando los recursos naturales.

Incrementar las actividades de contralor y fiscalización de los yacimientos.

Ampliar el horizonte energético provincial, a través de la exploración de nuevas áreas.

Aumentar la participación de empresas locales, proveedoras de insumos y prestadoras de servicios, en la actividad petrolera.

Fomentar la capacitación permanente de los operarios del sector.

Intensificar los controles en conjunto con otras áreas con el fin de preservar el ambiente.

Impulsar la exploración y evaluación del potencial no convencional de la Formación Palermo Aike con el objetivo de establecer su potencialidad y favorecer su desarrollo en pos de incentivar la industria en la Provincia y la Cuenca Austral.

Las dos cuencas

Por su parte, la Secretaría de Hidrocarburos recordó que en la Cuenca del Golfo San Jorge. Asimismo, que se participó activamente en la determinación de la inversión mínima a exigir (estimada en 1.200 millones de USD), brindando asistencia técnica integral a FOMICRUZ durante todo el proceso.

Gestionar acuerdos que garanticen la continuidad de la actividad de manera prolongada, otro de los objetivos.

“El área intervino de manera sostenida en las instancias de negociación que culminaron con la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU), así como en la tramitación de los actos administrativos subsiguientes” y aclararon que “se brindó soporte técnico y operativo en la etapa de transición de la cesión entre YPF a FOMICRUZ, acompañando hasta la selección definitiva de las nuevas concesionarias.

Las áreas que cedió YPF a FOMICRUZ y ésta licitó.

Mientras que en la Cuenca Austral, se elaboraron los Pliegos de Bases y Condiciones y se definió la inversión mínima requerida para llevar adelante la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/ENERMIN/2025, correspondiente a las áreas Chorrillos, Palermo Aike, Océano, Campo Bremen y Moy Aike (ex Interoil).

Informaron que los pliegos ya se encuentran publicados y disponibles para su adquisición, conforme al siguiente cronograma: inicio de la publicación y venta de los Pliegos de Bases y Condiciones el día 28 de octubre 2025; y cuya preadjudicación está prevista para el 4 de marzo del 2026.

Vista aérea del primer pozo no convencional de Palermo Aike.

“Esta convocatoria constituye una oportunidad estratégica para empresas interesadas en acceder a bloques con historial productivo, potencial geológico relevante y un marco regulatorio estable, en una provincia con amplia trayectoria en la industria hidrocarburífera”, expresaron entre otras cosas.