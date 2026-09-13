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Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en julio de 2026 un total de USD 561 millones, una cifra que permitió acumular USD 5.360 millones durante los primeros siete meses del año, según el último informe oficial elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera de la Subsecretaría de Desarrollo Minero.

Este desempeño representó el 7,4% de los envíos totales del país al exterior en el mes y un 9,4% en el acumulado anual. En términos interanuales, la actividad mostró un crecimiento en valores del 16,6% para julio y un incremento del 67,5% en el acumulado de 2026.

Los montos registrados entre enero y julio constituyen un récord histórico para la minería nacional, superando los USD 3.200 millones alcanzados en el mismo período de 2025 y situándose un 146,9% por encima del promedio histórico registrado entre 2010 y 2025.

Oro y plata, los más comercializados

Dentro de este esquema, el complejo de minerales metalíferos concentró la mayor proporción de las ventas al exterior. En julio se exportaron USD 373 millones dentro de esta categoría, lo que significó el 66,5% de los envíos mineros del mes y una caída interanual del 9,2% frente a julio de 2025.

La contracción del mes respondió a menores volúmenes despachados en los dos productos principales de la canasta minera argentina: el oro y la plata.

El oro y la plata de los productos más comercializados de la canasta exportadora de la minería.

Las ventas de oro sumaron USD 283 millones en julio (50% del total exportado por el sector), reflejando una caída del 8,5% interanual que implicó USD 26 millones menos que en el mismo mes de 2025. Este descenso estuvo traccionado por una baja del 45% en el volumen de metal enviado al exterior.

Por su parte, la plata generó USD 74 millones (13% del total del mes), con una retracción interanual del 14,3% (USD 12 millones menos) asociada a una reducción del 31% en las cantidades exportadas. Los USD 15 millones restantes del rubro metalífero provinieron principalmente del cobre.

Desempeño de enero a julio

Pese a los menores volúmenes de julio, la dinámica del oro y la plata en el acumulado de los primeros siete meses del año sostuvo el balance positivo del sector. Entre enero y julio, los minerales metalíferos generaron USD 3.970 millones, representando el 74,1% de las exportaciones mineras totales y marcando un crecimiento interanual del 49,1%.

En este período, el oro aportó USD 3.204 millones (60% del total exportado), lo que significó una suba del 43,6% en divisas frente a los primeros siete meses de 2025. Las ventas de plata sumaron USD 655 millones (12% del total), registrando un incremento interanual del 69,8%, mientras que el resto de los metalíferos acumuló USD 110 millones.

El informe oficial elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Destinos

China, Suiza, Estados Unidos y Canadá explicaron en julio el 82% (USD 460 millones) de los

destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este

porcentaje alcanzó el 81% (USD 4.343 millones) para los países seleccionados.

Las comercializaciones hacia estos 4 países estuvieron explicadas mayoritariamente por los

minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 68% del total de las ventas mineras

al exterior en julio y el 74% en los primeros 7 meses del año.

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A su vez, estos 4 destinos explicaron el 81% de las exportaciones metalíferas totales en los

primeros 7 meses de 2026. El 19% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como

destino principalmente los países India, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Brasil.