Un expediente que obra en el Archivo Histórico Provincial y que fuera presentado ante la Jefatura de policía el 25 de noviembre de 1913 por el club Atlético Recreativo Argentino de Río Gallegos bajo el número 1567 letra “C”, iniciado por ésta institución que ya no existe mas y cuyo extracto habla de “solicitar se conceda la manzana 156 de éste pueblo, y una inclusión de 100×80 frente a la Comisaría local.”

En su interior en la primera página la nota va dirigida al “Señor Gobernador del Territorio de Santa Cruz Coronel Don César Lobo” y dice que “Narciso C. Cuello Presidente del Club Atlético Recreativo Argentino y en representación del mismo ante el Señor Gobernador respetuosamente se presenta y expone: Que deseando obtener a título precario la manzana 156 de la planta urbana de éste pueblo y que actualmente se encuentra baldío, con el fin de establecer un field para foot-ball como así mismo toda clase de juegos atléticos que contribuyan al mejor desarrollo físico entre la juventud de ésta localidad, que es lo que se propone el club, como verá por los estatutos adjuntos a la presente.

Vengo a solicitar del Señor gobernador confiado en su magnánima gentileza, quiera ordenas a quien corresponda se nos otorgue dicha concesión como así mismo el field que actualmente tenemos hecho y ocupado en el terreno baldío frente a la Comisaría local de 100 metros de largo por 80 metros de ancho.

Conocedor de la inclinación de V.E. tiene hacia todo aquello que sea adelanto y cultura, esperando ser atendido en nuestro justo pedido a la brevedad posible, Dios guarde a V.E. y firma Narciso C. Cuello presidente mas una firma de Antonino R.Moreno Comisario quien habría recepcionado la nota.

En la segunda hoja del expediente al igual que la anterior escrita a mano con letra cursiva se lee la fecha del 25 de Noviembre de 1913 y agrega: Encontrándose la manzana 156 que se solicita ocupada por el juzgado letrado, iglesia parroquial, Colegio San José, etc., se invita al interesado para que precise el terreno que solicita, reponga la foja y diligenciado vuelva a despacho y firma R. Martínez.

Mas abajo otra aclaración que dice: Señor Gobernador, Por error en el número de manzana habíamos solicitado la manzana 156 en vez de la número 171 que es la que se encuentra baldía y la que solicitamos. Dios guarde a U.S. y firma Narciso Cuello.