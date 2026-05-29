El entretenimiento ya no es el mismo si hablamos de streaming: ¿en dónde ha impactado más? La tecnología de transmisión en vivo (streaming) ha dejado de ser una simple alternativa de distribución para convertirse en el núcleo económico y cultural del entretenimiento global.

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Lo que comenzó como una plataforma para ver series sin cortes comerciales se ha transformado en un ecosistema interconectado. Hoy en día, el streaming no solo dicta qué música escuchamos o qué películas vemos, sino que actúa como un catalizador interactivo en sectores altamente dinámicos como el iGaming, modificando por completo la conducta de los consumidores modernos.

Este fenómeno, conocido en las industrias creativas como el “efecto eco”, genera réplicas e impactos transversales en múltiples sectores económicos y plataformas digitales.

Si hablamos de streaming, hablamos de iGaming

Uno de los sectores que experimenta un cambio radical bajo la influencia del streaming es el iGaming, un mercado que engloba tanto a los videojuegos competitivos como a los casinos en línea. La convergencia entre plataformas de transmisión en directo (como Twitch o Kick) y los operadores de juego ha redefinido el concepto de apuesta y entretenimiento.

En el ámbito de los casinos online, el “Live Casino” o casino en vivo es la vertical de mayor crecimiento en América Latina en lo que va de 2026. Los usuarios ya no buscan interactuar con un software estático; prefieren conectarse a transmisiones en alta definición donde crupieres reales gestionan partidas de blackjack, ruleta o innovadores game shows en tiempo real. Esta popularidad se ve impulsada por promociones atractivas, ya que es común que las plataformas ofrezcan incentivos de bienvenida como el casino bono sin deposito para que los nuevos espectadores prueben las mesas en directo sin arriesgar su propio dinero.

Así, el streaming aporta la transparencia, la sociabilidad y la adrenalina que el juego digital tradicional no tenía, convirtiendo la experiencia en un espectáculo comunitario donde los jugadores chatean tanto con el presentador como entre sí.

Por el lado de los videojuegos, la frontera entre espectador y jugador se ha diluido por completo. Títulos competitivos históricos, que transitan por su segunda década de vigencia gracias a parches y actualizaciones constantes, mantienen comunidades de millones de usuarios activos gracias a creadores de contenido que transmiten sus partidas diariamente. El streaming funciona aquí como la mayor herramienta de marketing orgánica del mundo: un usuario ve a su streamer favorito jugar, descarga el título, adquiere microtransacciones y consume los torneos de Esports asociados. El juego ya no solo se juega; se sintoniza.

El boom de los ingresos musicales (y el desafío de la IA)

La música grabada vive un auge sin precedentes. Según los informes consolidados de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), el sector alcanzó una facturación global histórica que supera los 31.700 millones de dólares, impulsado de manera contundente por el streaming por suscripción, que ya representa casi el 70% de los ingresos totales del sector. En América Latina, la dependencia del mismo es aún más pronunciada, explicando más del 88% de los ingresos de la música grabada en la región. Mercados como Brasil y México se han consolidado firmemente dentro del top 10 mundial gracias a la masificación de los planes de pago en plataformas como Spotify y Apple Music.

Sin embargo, este “eco” digital también trae consigo desafíos estructurales. En 2026, la proliferación de contenidos generados por Inteligencia Artificial y distribuidos masivamente en plataformas de streaming ha encendido las alarmas de la industria frente al fraude de reproducciones y las tensiones por derechos de propiedad intelectual, obligando a los legisladores mundiales a diseñar normativas que protejan a los artistas reales de la saturación artificial de los catálogos.

Con la mira en el séptimo arte…

El mercado audiovisual de series y películas atraviesa una fase que los analistas denominan de “estabilización y madurez”. Tras años de una competencia feroz basada en gastar miles de millones de dólares para sumar suscriptores a cualquier costo, las principales compañías globales (como Netflix, HBO Max o Prime Video) han cambiado el foco hacia la rentabilidad, la eficiencia financiera y la retención cualitativa de sus audiencias.

El impacto socioeconómico del streaming en las economías locales es innegable. Los informes globales de impacto de las principales plataformas demuestran que las producciones filmadas en mercados emergentes actúan como motores de inversión directa. En Argentina, grandes proyectos de inversión e infraestructuras locales generan miles de puestos de trabajo entre elencos, técnicos y proveedores de efectos visuales. Además, ha demostrado una capacidad sin precedentes para internacionalizar la cultura y modificar comportamientos de consumo:

Cuando hablamos de consumo global, ¿sabías que más del 30% de las visualizaciones globales en plataformas corresponden actualmente a títulos en idiomas distintos al inglés? Así es; el monopolio ha caído.

Es un hecho que las producciones exitosas de origen asiático o europeo disparan búsquedas inmediatas en apps de aprendizaje de idiomas y reservas turísticas hacia esos países.

En el último tiempo ha habido una gran sinergia con el cine tradicional. Las películas con mejor rendimiento dentro de las aplicaciones de streaming siguen siendo aquellas que previamente gozaron de un éxito robusto en las salas de cine, demostrando que ambos formatos coexisten y se retroalimentan en lugar de anularse.

Ya no es futuro, se trata de nuestro presente

Con todo lo visto, se puede decir que el streaming ha dejado de ser un canal pasivo. En la actualidad, el 96% de la población digital accede a internet mediante dispositivos móviles, lo que obliga a todas estas industrias (música, cine, videojuegos y apuestas) a optimizar sus transmisiones para pantallas verticales, interfaces de carga ultrarrápida y experiencias personalizadas mediante algoritmos de recomendación avanzados. El eco de la transmisión en vivo seguirá expandiéndose. La capacidad de conectar a un creador de contenido coreano con un espectador patagónico, o a un apostador local con una mesa de juego real al otro lado del océano, confirma que el streaming ya no es solo una tecnología: es el tejido conectivo de la economía del entretenimiento contemporáneo.

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