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Este sábado, la Oficina del Presidente destacó el trabajo conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina y la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante los últimos días recorrió distintos puntos del país, además de Uruguay y Perú.

Las jornadas de trabajo estuvieron destinadas a coordinar los distintos aspectos vinculados con la visita del Santo Padre, en el marco de los preparativos para su viaje apostólico.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la articulación con la Iglesia Católica, respetando las responsabilidades propias de cada institución, representa uno de los avances alcanzados durante este proceso.

Trabajo conjunto

A través de un comunicado difundido este sábado 5 de septiembre, la Oficina del Presidente remarcó que el proceso también involucra a los gobiernos provinciales y municipales, además de distintas instituciones que participan de la organización.

En ese sentido, consideraron que la coordinación constituye una expresión de “diálogo, cooperación y fraternidad” y destacaron la voluntad de los distintos actores de contribuir a que la presencia del Papa en el país tenga un impacto positivo para la sociedad argentina.

Iteneriario definitivo

Asimismo, el Gobierno informó que las tareas de preparación continuarán sobre la base del proyecto presentado por la delegación de la Santa Sede, al que se incorporarán los aportes necesarios para completar su evaluación.

Según precisó la Oficina del Presidente, los detalles de la visita serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede, prevista para septiembre.