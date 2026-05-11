El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo por la tragedia en Perito Moreno: qué implica El decreto provincial estableció banderas a media asta en todos los edificios públicos y dispuso asistencia para las familias afectadas por la explosión e incendio en Perito Moreno. El hecho dejó tres personas fallecidas, heridos internados y viviendas afectadas en el barrio San Antonio de Padua.

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El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial por la tragedia ocurrida en Perito Moreno, donde una explosión e incendio en un complejo habitacional dejó tres personas fallecidas y varios heridos.

La medida comenzó a regir este lunes 11 de mayo mediante el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

Según informó oficialmente el Ejecutivo provincial, el duelo fue dispuesto “en virtud del trágico suceso ocurrido en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno, que dejó como saldo víctimas fatales y personas heridas”.

Qué establece el decreto provincial

El instrumento legal dispuso que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos de Santa Cruz durante el período de duelo.

Además, el Gobierno instruyó a distintas áreas del Estado provincial para continuar con las tareas de asistencia y acompañamiento a familiares, vecinos y personas afectadas por el incendio.

La medida también incluyó una invitación a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia para adherir al duelo en sus respectivas jurisdicciones.

En el texto oficial, el Gobierno expresó “el profundo pesar” por lo ocurrido y señaló el impacto generado en la comunidad de Perito Moreno y en toda la provincia.

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz activó un operativo integral de asistencia sanitaria, social y de seguridad.

Por instrucción del gobernador Claudio Vidal, funcionarios provinciales viajaron a Perito Moreno para supervisar las tareas de emergencia y coordinar el acompañamiento a las familias afectadas.

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En paralelo, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases de este lunes en la localidad y habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a familias damnificadas por el incendio y por los daños registrados en viviendas cercanas.

Mientras tanto, equipos de Protección Civil, Bomberos, Servicios Públicos y Distrigas continúan trabajando en la zona donde ocurrió la explosión para determinar las causas del hecho y evaluar las condiciones de seguridad de las construcciones afectadas.

Quiénes fueron las víctimas fatales

El Ministerio de Salud y Ambiente confirmó este lunes la identidad de las tres personas fallecidas en la explosión registrada el domingo por la noche.

Las víctimas fueron identificadas como:

Franco Gómez, de 26 años.

Jorge Valconte, de 30 años.

Gael Morales, un bebé de 2 meses.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno.

Cómo ocurrió la explosión e incendio

De acuerdo a la información difundida tras el hecho, la explosión se produjo alrededor de las 21:45 del domingo.

Según trascendió de manera extraoficial, una fuga de gas y el sobrecalentamiento de una garrafa habrían originado el incendio que afectó una vivienda y causó daños en inmuebles cercanos.

Tras el estallido, Bomberos trabajaron en el control de las llamas y en la asistencia a las personas afectadas.

Durante este lunes continuaron las tareas de relevamiento y evaluación estructural en viviendas linderas, servicios públicos y sectores del barrio.

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Cómo están los heridos internados

El Ministerio de Salud informó que actualmente permanecen internadas cinco personas derivadas a hospitales de Caleta Olivia y Las Heras.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen cuatro menores bajo seguimiento médico interdisciplinario:

Rocío Castañares, de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Sofía Castañares, de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Mía Estrada, de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo.

Dylan Gómez, de 10 años, con politraumatismo contuso cortante.

El parte médico oficial indicó que dos menores continúan en internación general con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, otro permanece internado por politraumatismos y una paciente pediátrica continúa en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución estable.

La ambulancia del Hospital de Perito Moreno en el Hospital de Las Heras que trasladó a Diana Estrada. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otra parte, Daiana Estrada, de 38 años, permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Distrital de Las Heras.

Según informó Salud, la mujer presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y requiere asistencia mecánica respiratoria, aunque cursa una evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro.

Son cuatro los niños de Perito Moreno derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia con quemaduras en sus cuerpos. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Pacientes asistidos y dados de alta

El Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno también informó que siete personas recibieron el alta médica luego de ser asistidas por inhalación de humo, disnea y traumatismos leves.

Entre ellas figuran Francisco Schulz, Carlos Ramos, Ricardo Cañas, Ignacio Martínez, Cristian Gonzales, Fabricio Flores y Natalia Doroñuk.

Además, Soledad Gómez, de 30 años, continúa internada en Perito Moreno por traumatismos.

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