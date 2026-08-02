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En la antesala de la jornada de protesta de este lunes 3 de agosto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que el Consejo Federal de Educación reunió a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley N.º 27.802, norma que declara a la educación como servicio esencial. La funcionaria detalló que del encuentro participaron las carteras educativas provincial y nacional para coordinar “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional”.

Garantizar el 75% de las clases

A través de sus canales oficiales, la titular de Capital Humano señaló que durante la reunión “se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo“. Asimismo, la ministra remarcó la potestad del Ejecutivo nacional para supervisar el acatamiento de la norma por tratarse de una medida de fuerza de alcance federal, y subrayó que la decisión “busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas“.

Las fiscalizaciones en el terreno estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependencia que ejecutará inspecciones muestrales en establecimientos educativos seleccionados de diversas jurisdicciones, entre las que se incluye Santa Cruz. Desde el Gobierno nacional advirtieron que, de constatar el incumplimiento del piso obligatorio del 75%, se iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes para aplicar sanciones.

La medida de fuerza y la adhesión en Santa Cruz

El despliegue de los controles responde al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), dispuesto tras el rechazo del Ejecutivo a la reapertura de la Paritaria Nacional Docente. En el ámbito de la educación superior regional, el sindicato ADIUNPA, que agrupa a los docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), confirmó su adhesión a la medida de fuerza.

Por su parte, la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) se expresó a través de sus redes sociales ante las medidas del Ejecutivo nacional y la convocatoria a la protesta. Desde el gremio señalaron que “cada vez que se intenta disciplinar a la docencia, limitar el derecho a reclamar o desacreditar la organización sindical, no solo se atacan los derechos de las y los trabajadores de la educación, también se debilita la escuela pública“.

El posteo de la Ministra de Capital Humano de la Nación.

En esa línea, el sindicato santacruceño remarcó que “la solución no es enfrentar a las y los docentes ni profundizar el ajuste, es todo lo contrario: una mayor inversión educativa, salarios dignos, escuelas en condiciones, el fortalecimiento del financiamiento nacional y provincial y un verdadero compromiso político con la educación pública”.

Finalmente, al convocar a la comunidad educativa a sumarse a la jornada de lucha, remarcaron que “hoy más que nunca es necesario fortalecer la unidad de la docencia“. “Convocamos a las y los trabajadores de la educación de Santa Cruz a unir sus reclamos con los de la docencia de todo el país, porque los problemas que enfrentamos son comunes y también debe ser común la respuesta. Solo con una organización amplia, solidaria y federal podremos defender la educación pública, recuperar nuestros derechos y construir un sistema educativo con el financiamiento, el reconocimiento y la dignidad que nuestras comunidades merecen“, concluyeron.

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