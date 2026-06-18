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El Municipio de Comodoro Rivadavia salió a desmentir las versiones periodísticas que circularon en los últimos días a nivel nacional y que posicionaban a la ciudad como una de las jurisdicciones con mayor carga impositiva del país al momento de adquirir un vehículo 0 kilómetro.

A través de la Secretaría de Recaudación, las autoridades municipales aclararon que la tasa aplicada en la ciudad está lejos de los porcentajes mencionados en distintos informes y remarcaron que el esquema tributario vigente se encuentra incluso por debajo del promedio nacional.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, fue contundente al rechazar las cifras difundidas y aseguró que los datos publicados no reflejan la realidad fiscal de Comodoro Rivadavia.

“Queremos desmentir categóricamente ese cuestionamiento”, expresó el funcionario al referirse a las versiones que señalaban que la carga impositiva municipal rondaría el 4% sobre el valor de los vehículos.

En esa línea, sostuvo: “Bajo ningún modo se llega a un valor cercano al 4%, como se ha manifestado erróneamente en diversos medios, supuestamente por declaraciones del gerente de una compañía automotriz”.

Perea explicó que la confusión se originó por una interpretación incorrecta de los tributos municipales que gravan la actividad comercial. Según precisó, la tasa que aplica el Municipio corresponde al concepto de Tasa de Comercio e Industria y recae sobre las concesionarias, no directamente sobre los compradores.

“La tasa que aplica el Municipio no llega a ser el 1% del valor del vehículo; específicamente, se trata de una alícuota del 0,75%, es decir, un 7,5 por mil sobre el valor de venta”, detalló.

De acuerdo a lo informado por el funcionario, esta modalidad tributaria no es exclusiva de Comodoro Rivadavia, sino que responde a un esquema similar al que aplican numerosos municipios y jurisdicciones en todo el país.

Además de desmentir los porcentajes difundidos, Perea cuestionó el foco de las críticas en el actual contexto económico y apuntó al sector empresarial por no priorizar problemáticas más profundas vinculadas a la industria automotriz nacional.

“Si las autoridades de esta entidad se reunieron con el ministro Caputo, hubiera sido bueno que planteen la situación de la industria nacional, que está tan vapuleada y golpeada, buscando medidas para protegerla, en lugar de cuestionar erróneamente a un municipio donde se aplica una tasa muy inferior a la que afirman”, manifestó.

De esta manera, desde el Ejecutivo municipal insistieron en llevar claridad a la discusión y remarcaron que Comodoro Rivadavia no presenta una presión fiscal extraordinaria en la compra de vehículos, tal como trascendió en medios nacionales.

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