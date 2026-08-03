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El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, solicitó formalmente a la empresa Solbus que mantenga una serie de servicios y refuerzos habituales del transporte público, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones para los usuarios durante la implementación del nuevo esquema operativo.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, Nicolás Stoyanoff, explicó que “le indicamos formalmente a la empresa concesionaria que mantenga los refuerzos escolares habituales para Fracción XIV, Fracción XV, Bella Vista Sur y sectores aledaños; como así también que sostenga los servicios habituales de la línea 9A en el barrio Arenales, y de la línea 7B, en Bella Vista Norte”.

Asimismo, detalló que también se solicitó “tres ingresos en los primeros tres servicios al barrio La Cantera con el recorrido de Caleta Córdova. Y, pese a la modificación determinada, que se mantenga la parada sobre calle Belgrano, a la altura de la Escuela N° 1, para el recorrido de la Línea 1”.

En ese contexto, remarcó que “todo esto se da en el marco de la puesta en marcha de la nueva empresa. Vimos que algunas de estas cuestiones estaban generando confusiones, así que se les indicó que estos cambios se produzcan ya desde mañana lunes”.

Finalmente, el funcionario señaló que el Municipio continuará monitoreando la implementación del nuevo servicio para realizar los ajustes necesarios. “Se continuará trabajando, conjuntamente con las áreas municipales involucradas, en la evaluación del impacto de los cambios que se están generando y ajustando todos los detalles que sean necesarios”, concluyó.