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El papa León XIV celebró este martes por la mañana su primera misa en la ciudad de Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde reunió a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración.

Durante su homilía, el Pontífice puso en valor la historia religiosa de la provincia y destacó la figura de hombres y mujeres que dedicaron su vida a la evangelización y al servicio de los demás. “La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos”, expresó.

En ese sentido, recordó especialmente a San José Gabriel del Rosario Brochero y a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de entrega y compromiso con el Evangelio.

“Estamos todos llamados a la santidad; en eso consiste nuestra labor en la tierra, en alcanzar la perfecta unión con Dios”, afirmó León XIV. Además, sostuvo que esa vocación también implica una misión hacia los demás: “Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo”.

El Papa también señaló que la santidad se expresa a través de las acciones cotidianas y del testimonio personal. En esa línea, retomó una reflexión de San Juan Pablo II y remarcó que “el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.

El legado del Cura Brochero y Mama Antula

Al referirse a la historia religiosa argentina, León XIV destacó la diversidad de carismas y misiones de quienes encontraron en el país un lugar para desarrollar su vocación.

“Hoy, desde Córdoba, centro geográfico del país, queremos dar gracias a Dios por los diversos frutos de santidad de personas enviadas por el Señor a esta tierra argentina”, manifestó.

El Pontífice comparó esa diversidad con el paisaje cordobés y sostuvo que, así como las sierras se distinguen por sus formas y tonalidades, los santos y beatos representan distintas expresiones de la vocación cristiana.

También resaltó que en ellos se destaca “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.

Al recordar a San José Gabriel del Rosario Brochero, el Papa lo definió como “un verdadero enamorado del Señor” y destacó que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión.

En particular, mencionó la influencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en su vida y vinculó su camino de fe con el mensaje del salmo responsorial: “Confía en el Señor y practica el bien”.

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Sobre Mama Antula, León XIV destacó su capacidad para unir la contemplación religiosa con la ayuda al prójimo. En ese contexto, recuperó una reflexión de su predecesor, el papa Francisco: “Los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”.

Asimismo, recordó que Mama Antula recorrió incansablemente el territorio argentino para acercar a las personas a la fe. “Su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”, expresó.

“Dos santos, dos ejemplos, dos formas de identificarse con Cristo”, sintetizó el Pontífice.

Un llamado a la santidad del pueblo argentino

Durante la celebración, León XIV también recordó a mártires, religiosos, religiosas y laicos que dejaron su huella en la historia de la Iglesia argentina. Entre ellos mencionó a San Héctor Valdivielso Sáez, Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Santa Nazaria Ignacia, las beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, y San Artémides Zatti.

Al cerrar su homilía, el Papa dirigió un mensaje a los fieles y los convocó a continuar el camino de quienes los precedieron en la fe.

“Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, sostuvo. En ese marco, explicó que la misa estaba dedicada a pedir por “la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes”.

Finalmente, dejó una exhortación para llevar la fe a todos los ámbitos de la vida cotidiana: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”.

La celebración estuvo presidida por la imagen del Cristo pobre, una representación que el propio Cura Brochero había mandado tallar durante su enfermedad. Sobre ella, León XIV invitó a los presentes a dejarse interpelar por su mirada y encontrar, a la sombra de la cruz, “el camino para nuestra propia santificación”.