Poco después de las 16 horas, los legisladores de la comisión de Presupuesto y Hacienda comenzaron a debatir los detalles del Presupuesto de la Cámara de Diputados, el que asciende a $27.355.4 millones para el próximo año, de los cuáles $26.423,8 millones corresponde al gasto de personal.

El equipo encabezado por la secretaria administrativa Luciana Carolina Gamarra, la directora de administración, Macarena Garrido, el secretario general Diego Castro, y el director de Recursos Humanos Augusto Rolandelli, fueron algunos de los encargados de explicar las cifras previstas en el presupuesto legislativo. También estuvo presente la asesora de Presidencia, Gisella Martínez.

La Cámara de Diputados tratará el Presupuesto antes del 20 de diciembre. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante la comisión se explicaron algunos puntos del cálculo que, en el artículo 2 plantea el mejoramiento edilicio y construcción de escaleras de emergencia en 1° y 2° piso, además de arreglos en las veredas de acceso a la legislatura. También una “adecuación tecnológica”.

Cabe destacar que en el Presupuesto 2026 consta la cantidad de 739 cargos de la planta de personal, los que se discrimina de la siguiente manera: 25 autoridades superiores, 203 personal superior (asesores, secretarios, prosecretarios, directores, subdirectores, auxiliares de primera, segunda y tercera, 64 personal de Jefaturas de Departamento, 104 personal de bloque, 343 personal de planta permanente y cero contratados.

En la comisión de Presupuesto se analizaron las obras previstas para el 2026.

El presidente de la comisión, el diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz), presentó al equipo que confeccionó el cálculo presupuestario. Para comenzar, explicaron las obras edilicias previstas para el 2026, como así también los pagos de los servicios. “El presupuesto fue elaborado de la siguiente manera: los gastos fijos del organismo, personal, bienes de consumo y servicios indispensables; los gastos variables derivados de políticas presupuestarias en cursos y nuevas iniciativas institucionales; la ejecución presupuestaria del crédito vigente del 2025”, afirmaron.

UBA XXI y tablero electrónico

A partir de la necesidad de estos recursos, sostuvieron que para el año entrante la formulación mantiene criterios de responsabilidad fiscal, previsibilidad financiera y sostenibilidad operativa. “Revisando el funcionamiento institucional de la Legislatura, y el fortalecimiento de su infraestructura, servicios, programas formativos y modernización tecnológica”, mencionaron.

Una de las principales inversiones para el 2026 es la adquisición de un tablero de votación electrónico, tal como existe en otras Cámaras de Diputados del país, también en el Congreso de la Nación. La ampliación del equipamiento informático y de redes, tanto como la optimización de los servicios de conectividad. Y la mejora del edificio, entre ellos, los de acceso para personas con movilidad reducida.

El vicegobernador Fabián Leguizamón, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Otro de los puntos importantes detallados en el Presupuesto fue el apartado de programas y políticas institucionales, entre las que se destacó la habilitación de 17 materias del convenio UBA XXI (Universidad de Buenos Aires), “a fin de garantizar la continuidad del CBC en Río Gallegos y ampliar la oferta académica”. Incluso, el programa “Un primer paso juntos”, que tiene que ver con personas derivadas por primera vez a Buenos Aires por razones de salud.

Se destacó la habilitación de 17 materias del convenio UBA XXI.

Luego, Rolandelli subrayó que en el Presupuesto del 2024, que realizó la anterior gestión, había un cálculo estimado en planta de personal de 882 trabajadores, y sostuvo que a noviembre del 2023 se habían pagado 893 salarios, “y nosotros al 2025 tenemos 635 empleados que se le pagan en la Cámara de Diputados” o sea, “ha bajado en cuanto a recurso humano de una manera más que importante”. Entre otras cosas, sostuvo que los aumentos fueron dados al básico, por lo que alcanzó a todo el personal.

Consultas de los diputados

Para la oposición de Unión por la Patria, el gasto en “prensa y propaganda es exorbitante” y que podría redireccionarse a otro tipo de fondos. Asimismo, el diputado Pedro Muñoz (ARI- Coalición Cívica) sostuvo que hay una tensión por los cargos políticos, particularmente de los bloques, pero “fundamentalmente de la diferencia que se da con gente que trabaja y hace el mismo esfuerzo, y que también merece el mismo reconocimiento que los que tienen planta permanente”.

Los diputados y diputadas de los distintos bloques parlamentarios. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Uno de los que tomó la palabra fue el diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria), quien afirmó que se dieron de baja personal que judicializó el caso. Otra duda que marcó es en cuánto impacta en el presupuesto de la Cámara los códigos 824 y 823. Y las ayudas sociales que -según señaló- son discrecionales.

Rolandelli respondió que algunos de los cesanteados “no han aparecido” y hasta mencionó un caso de una persona que vivía en Corrientes y que ni fueron a notificarse de la cesantía. “Todos tienen derecho a presentar con un abogado en la justicia y preguntar qué pasó con su situación laboral”, expresó.

Al finalizar la comisión, con el voto del oficialismo de “Por Santa Cruz” (Pedro Luxen, Santiago Abarastain, Fabiola Loreiro y Adriana Nieto), se obtuvo el despacho favorable. El diputado Pedro Muñoz (ARI-CC) se abstuvo y los legisladores de Unión por la Patria (Agostina Mora y Carlos Santi) votaron en contra.

Cabe destacar que este miércoles, a partir de las 09:00, comienza el debate del Presupuesto Provincial 2026.