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El Hospital Zonal de Caleta Olivia emitió un nuevo parte médico oficial sobre el estado de salud de los dos pacientes pediátricos de 9 años que ingresaron de urgencia tras la trágica explosión e incendio ocurrida en una vivienda de la localidad de Perito Moreno. La gravedad del siniestro, que conmovió a toda la provincia y fue seguida de forma exhaustiva a través de la cobertura especial de La Opinión Austral, demandó el traslado inmediato de los menores hacia el centro de salud de mayor complejidad de la capital santacruceña.

Los informes médicos actualizados por el equipo de especialistas trajeron alivio , confirmando que ambos niños se encuentran compensados y bajo un estricto monitoreo clínico por parte del sector de pediatría.

La tapa de La Opinión Austral de este martes 12 de mayo.

Evolución de las quemaduras

La paciente femenina de 9 años, quien ingresó con quemaduras de diverso grado que comprometen aproximadamente el 15% de su superficie corporal, continúa estable y presenta un pronóstico de mejoría constante. El fuego afectó principalmente el rostro, el tórax anterior, ambas manos y uno de sus tobillos.

De acuerdo al último parte, las lesiones presentan una evolución favorable. Tras la curación estéril que se le practicó en el quirófano, los especialistas observaron una clara tendencia hacia la recuperación de los tejidos, evidenciando que las heridas evolucionan hacia un grado de menor profundidad, catalogado clínicamente como Tipo A (superficiales).

En el aspecto respiratorio y clínico general, la niña se mantiene con la vía aérea indemne, no registra requerimientos de oxígeno, se encuentra afebril y permanece hemodinámicamente compensada.

Paciente politraumatizado

Por su parte, el niño de 9 años que había sido ingresado con un cuadro de politraumatismos como consecuencia de la onda expansiva del siniestro también muestra signos positivos en su recuperación. El paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y su evolución clínica general es favorable.

A raíz de esta notable mejoría, el cuerpo médico del establecimiento inició el proceso de descomplejización, procediendo formalmente al retiro de las sondas. Según informaron desde el entorno hospitalario, el menor continuará en estricto reposo y bajo el seguimiento diario del equipo de pediatría, con el fin de evaluar los pasos a seguir de cara a su rehabilitación definitiva.

Desde la dirección del centro asistencial ratificaron que la institución continuará brindando de manera integral toda la atención médica y contención necesaria para los menores y sus familias, comprometiéndose a emitir nuevos informes oficiales ante cualquier novedad significativa en la evolución de los pacientes.