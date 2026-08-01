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El empate dejó sensaciones positivas en Boxing Club. Si bien el objetivo era regresar con una victoria, el entrenador Ezequiel Gallegos valoró el resultado obtenido en una cancha complicada y frente a un rival al que conoce bien.

“Nosotros siempre somos exitistas, queremos ganar, para eso entrenamos, pero es una cancha y un rival difícil, así que es un buen punto. Ahora definimos en casa y trataremos de hacernos fuertes“, aseguró el DT una vez finalizado el encuentro.

El entrenador también explicó que el planteo de Hispano lo obligó a modificar el funcionamiento del equipo durante el entretiempo.

“Fernando y yo nos conocemos bastante. Él modificó su dibujo; generalmente jugamos 4-4-2 y me metió una volante más, así que tuve que reacomodar los papeles en el entretiempo y pudimos salir un poquito mejor al segundo tiempo”, analizó.

Pensando en el compromiso de vuelta, Gallegos confía en que el “albiverde” pueda mostrar una mejor versión jugando en su cancha.

“La expectativa para el sábado que viene es hacernos fuertes de local y encontrar nuestro juego. Al ser visitantes y con la cancha pesada no pudimos hacer nuestro juego, que es tocar la pelota. Tuvimos que saltear mucho y eso se sintió en el físico de las chicas porque la cancha estaba muy pesada. Además, recuperamos dos jugadoras, que es importantísimo”, sostuvo.

Antes de cerrar, el entrenador dejó un mensaje para el rival y opinó sobre la programación del certamen.

“Lo mejor para el rival, que sea un buen partido, que no nos peguemos y salga un buen espectáculo. La fecha por ahí no acompaña por el frío, pero eso habrá que charlarlo con el Consejo Federal”, concluyó.

Macarena Mazza: “Merecimos el empate”

La autora del gol de Boxing, Macarena Mazza, coincidió en que el estado del campo de juego condicionó el desarrollo del encuentro, aunque remarcó la reacción del equipo en el complemento.

“Son dos equipos que vienen trabajando hace mucho tiempo en el fútbol 11. A pesar de las condiciones climáticas, el partido se vio un poco trabado porque había agua en la cancha, pero la verdad que fue un lindo partido. Para mí merecimos el empate, así que ya estamos pensando en lo que viene“, expresó.

La delantera destacó la mejora del equipo tras el descanso y ya piensa en la revancha.

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“El segundo tiempo salimos a jugar de igual a igual. El primer tiempo estaba más para ellas, pero el segundo salimos a ganar. Obviamente no se pudo, pero en la vuelta vamos a tratar de ajustar esos detalles y hacernos fuertes de local”, afirmó.

Finalmente, Mazza dejó en claro el objetivo de Boxing para el próximo fin de semana.

“Queremos seguir en el campeonato, así que el fin de semana que viene vamos a estar con todo. Estamos agradecidas con el club, que siempre nos brinda todo”, cerró.