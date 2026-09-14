El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, fue entrevistado por La Opinión Austral luego que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó el plan de viviendas “Habitar Santa Cruz”, que contempla la licitación de 620 unidades modulares financiada íntegramente con recursos propios del Gobierno de Santa Cruz.

“La licitación es pública y se va a llevar adelante a través de un programa que se articula con varios organismos, en este caso con IDUV, con Economía y con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una visión social, por supuesto, primeramente”, explicó.

“Quiero recalcar dos situaciones. En el Proyecto de Ley de Inversiones Estratégicas y Fortalecimiento que todavía está en la Cámara de Diputados durmiendo estaba previsto un programa de viviendas. Estaban previstos dos módulos para el servicio penitenciario, por ejemplo, cosa que hemos tenido malas novedades y malas noticias en los últimos días”, agregó sobre las dificultades legislativas.

“En ese proyecto estaban también obras estratégicas energéticas importantes para poder bajar el gasto del Estado y poder incrementar los recursos. Eso me parece importante recalcarlo porque se nos ha hecho muy difícil poder obtener financiamiento y fondos para lograr este tipo de inversiones”, puntualizó.

Federico Addy (IDUV), Claudio Vidal (Gobernador), Ezequiel Verbes (Ministro de Economía), Soledad Boggio (Ministra Secretaria General de Gobernación) y Belén Elmiger (Ministra de Gobierno). FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ejecución

En relación con los plazos de ejecución, Verbes precisó: “Otra característica que tiene este tipo de programas es que la gente no puede esperar años. Esto está pensado también para que en los próximos 90 o 120 días ya se puedan comenzar a entregar, cosa que si uno piensa en la construcción tradicional, todos sabemos que lleva mucho más tiempo”.

“Por ejemplo, está pensado que no tengan conexiones de gas, sea todo eléctrico y al tener ciertos estándares en cuanto a lo que es hermetismo y aislamiento, no solo no utiliza gas, sino que en la parte eléctrica se reduce en un 50% o 60% el consumo“, dijo de la eficiencia energética.

“Tiene esta visión de dar soluciones rápidas. Insisto, lamentablemente la parte financiera es más compleja porque es en pesos, más allá de la visión que siempre les pedimos a los legisladores que puedan tratar el proyecto, que todavía está en comisiones, nosotros siempre pensamos en cómo llegar de una manera u otra a dar soluciones”, detalló respecto al compromiso de la gestión.

Al ser consultado sobre si existen posibilidades de que el Proyecto de Ley de Inversiones Estratégicas avance en el recinto legislativo, remarcó que “el proyecto no fue rechazado, no fue aprobado y tampoco fue modificado“. “Tal vez nos gustaría que aparezcan alternativas mejores, si las hay, a ese proyecto, eso está en manos de los legisladores”, agregó.

Ezequiel Verbes, en la presentación del plan de viviendas. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mano de obra local

Respecto de las empresas locales y su grado de participación en la provisión de las viviendas modulares, el titular de la cartera económica señaló: “Es una licitación pública, se puede presentar obviamente cualquier tipo de empresa que sea proveedora del Estado de Santa Cruz”.

Adelantó que la licitación va a salir en los próximos días y que “está previsto que se va a priorizar el empleo local, por ejemplo, porque puede haber empresas que no están acá pero hagan parte acá o no, o las empresas de acá”, concluyó sobre el esquema licitatorio.

Sobre la generación de mano de obra y los puestos de trabajo proyectados, aclaró: “Eso en realidad va a depender de la cantidad de oferentes que haya. Nosotros tenemos que uno de los principios que tenemos que tener en cuenta en las contrataciones y las licitaciones públicas es el principio de concurrencia, es decir, tratar de que la mayor cantidad de oferentes se presenten y puedan presentarse”.

MIRA TAMBIÉN

“Al ser un volumen importante, claramente tal vez no haya una sola empresa que pueda hacer todo y bueno, habrá varias”, completó.

Alivio financiero

En otro tramo de las declaraciones, Ezequiel Verbes se refirió a las herramientas de alivio fiscal y las medidas implementadas a través del Banco Santa Cruz.

“Ya nos hemos puesto de acuerdo, este miércoles se firma la adenda al convenio actual y se suma Caleta Olivia como municipalidad”, anunció el titular de Economía.

“Lo que hemos conseguido en esta oportunidad es agregar un mes más de gracia, digamos, en vez de que haya dos meses sin que paguen, habrá tres. La tasa, dado que la tasa de mercado también se ha estabilizado, hemos logrado ahí acordar una reducción del 50% al 35%, equiparando la tasa efectiva del Banco de la Nación Argentina, que tiene otra espalda, por supuesto, y otras posibilidades”, detalló.

En cuanto al volumen de beneficiarios alcanzados por la operatoria y sus modalidades de pago, el ministro señaló: “Hemos flexibilizado las condiciones para que más gente pueda entrar. Hasta el viernes 5.700 personas aproximadamente ya estaban inscriptas y gozando de esos beneficios, tratando de llevar un poco más de alivio y viendo cómo evoluciona tanto el mercado como la asistencia”.

“Hay mucha gente que ha elegido no entrar en el programa y por ahí tiene un segundo ingreso en la familia; bueno, nosotros damos las mejores posibilidades. Hemos llevado en este caso a 120 cuotas para tratar de achicar las cuotas y que a la gente le sea más liviano”, explicó.

“Lo que pasa es que claramente cuanto más años, también en la recta final van a abonar más, es cierto, pero bueno, son las soluciones que se pueden dar. En este caso el alivio es muy importante”, agregó sobre el impacto del plazo en las cuotas.

Finalmente, al ser consultado sobre el proyecto de desendeudamiento impulsado desde el municipio de Río Gallegos en el Poder Legislativo, Verbes expresó: “Yo tuve oportunidad de ver el proyecto. La verdad que lo presentó creo que el diputado Chazú. Varias cuestiones: hay un capítulo entero de cuestiones judiciales que la verdad en lo personal yo no soy abogado, pero no entiendo el porqué”.

“Después planteaba alguna cuestión de exclusión también, planteaba que la autoridad de aplicación va a definir quiénes quedan excluidos. Si uno piensa en las necesidades de la familia, no podemos excluir a nadie, claramente. Así que planteaba después condiciones en cuanto a la cantidad de tasas similares”, cuestionó.

MIRA TAMBIÉN

“En cuanto al sector privado o la banca privada, en este caso planteaban una cuestión voluntaria también, como existe en la actualidad. Así que la verdad que este proceso se presenta casi seis meses después de que pusimos en marcha el programa desde la provincia. Así que no le veo tanto sentido porque ya lo estamos ejecutando desde el 10 de abril exactamente”, concluyó.