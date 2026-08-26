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La senadora nacional por Salta Flavia Royón asumió la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, un espacio considerado estratégico por el impacto de sus debates en sectores claves de la economía argentina.

La designación cobra especial relevancia para Salta, una de las provincias que en los últimos años adquirió un fuerte protagonismo por su desarrollo minero, particularmente en torno al litio, además de su potencial energético y de generación de energías renovables.

Tras asumir el cargo, Royón destacó la importancia de que las decisiones vinculadas al sector contemplen las necesidades y oportunidades de las provincias.

“Hoy asumo la presidencia de una comisión clave para Salta”, expresó la legisladora.

En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar una perspectiva federal a las discusiones que se desarrollen en el Senado.

“La agenda energética tiene que pensarse desde las provincias y para las provincias”, sostuvo.

Desarrollo de las provincias

Desde la presidencia de la comisión, Royón adelantó que buscará continuar trabajando en una agenda de desarrollo productivo articulada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con el objetivo de fortalecer las oportunidades de inversión y crecimiento en el territorio provincial.

La senadora puso especial énfasis en el potencial que tiene Argentina frente a un escenario internacional marcado por la transición energética y una creciente demanda de determinados recursos naturales.

Entre los sectores estratégicos mencionó las reservas de litio, la disponibilidad de minerales considerados críticos para la transición energética, el potencial del gas no convencional y las posibilidades de expansión de las energías renovables.

Para Royón, el desafío no se limita a contar con esos recursos, sino a generar las condiciones necesarias para que puedan transformarse en producción, inversiones y empleo.

En esa línea, sostuvo que será fundamental avanzar con previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras, tres aspectos que consideró centrales para consolidar proyectos productivos de largo plazo.

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“Ese es el rumbo que le daremos a esta comisión: previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras, para que nuestro potencial energético y minero se traduzca en inversión, producción y desarrollo real de cada provincia y del país”, afirmó.

El peso de la minería y la energía en la agenda nacional

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles tiene bajo su órbita temas vinculados con algunos de los sectores que concentran mayores expectativas de crecimiento en Argentina.

El desarrollo del litio, la explotación de minerales críticos, la actividad hidrocarburífera, el gas de Vaca Muerta y la expansión de las energías renovables forman parte de una agenda que también tiene impacto directo en las provincias productoras.

En ese escenario, la llegada de Royón a la conducción de la comisión representa una oportunidad para que Salta tenga una participación activa en las discusiones nacionales relacionadas con inversiones, infraestructura, producción y empleo.

La legisladora planteó que el desarrollo de los recursos naturales debe estar acompañado por políticas que permitan generar beneficios concretos en las comunidades y territorios donde se llevan adelante los proyectos.

¿Quién es Flavia Royón?

Flavia Royón es ingeniera y oriunda de Salta. Se formó académicamente en la Universidad Nacional de Salta y desarrolló una trayectoria que combinó experiencia en el sector privado con distintos roles dentro de la gestión pública.

Su recorrido estuvo especialmente vinculado con áreas estratégicas como energía, minería y producción, sectores que ahora forman parte de manera directa de la agenda que deberá abordar desde la presidencia de la comisión del Senado.

A lo largo de su trayectoria también destacó la importancia de generar condiciones para atraer inversiones, fortalecer el empleo genuino y acompañar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Desde su nueva responsabilidad en el Senado, Royón tendrá ahora el desafío de conducir una comisión atravesada por algunos de los principales debates económicos de la Argentina: minería, litio, petróleo, gas, energías renovables, inversiones y desarrollo productivo.

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