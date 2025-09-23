Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa estatal Distrigas avanza en los trabajos de extensión de la red en la zona del barrio 22 de Septiembre, una obra esperada por familias que llevan más de una década calefaccionándose con leña y carbón.

Yamile Robles, gerenta de extensiones de redes de gas de la empresa Distrigas, confirmó que comenzaron las esperadas obras de gas en el barrio 2. Relató que los vecinos, algunos de los cuales llevan más de diez años viviendo en el lugar, se mostraron muy emocionados y no podían creer que el proyecto se esté concretando.

En declaraciones a LU12 AM680 explicó que la obra total abarca 14.000 metros lineales para 800 lotes. Aunque solo unas cien familias viven actualmente en el barrio, están muy dispersas, por lo que la empresa debe completar la totalidad del tendido de cañerías. Distrigas calcula que el trabajo de extensión de red en esta zona durará al menos tres meses, hasta principios del año próximo.

Para acelerar los trabajos, la empresa está licitando la contratación de una retroexcavadora que se encargue del zanjeo y el tapado, mientras su personal se enfoca en la instalación y fusión de los caños. La gerenta detalló que ya se adquirió la totalidad del material necesario para este barrio, así como para los proyectos de Bicentenario 4.

Yamile Robles, gerenta de extensión de redes de gas Distrigas S.A.

Proceso de trabajo

Detalló que los trabajos en aquél barrio se están realizando por bloques, iniciando en las primeras seis manzanas. Una vez finalizado el tendido, realizarán las pruebas de hermeticidad y empalmarán la red para suministrar el gas a los usuarios. Luego, continuarán con otros bloques de seis manzanas, ya que el barrio es muy grande.

Por otra parte, precisó que una empresa privada está haciendo los trabajos complementarios de refuerzo para rodear todo el barrio. Robles aclaró que este trabajo no tiene costo para el usuario, que solo debe encargarse de su instalación interna. La empresa estatal ya tiene previstas las ampliaciones de plantas, los refuerzos de red y los cruces de ruta, un proceso largo que requiere diversos permisos y la aprobación del integral por parte de Camuzzi.

En cuanto a los permisos, indicó que las diferencias con la Municipalidad de Río Gallegos persisten, ya que busca cobrar por los permisos de zanjeo. La funcionaria sostuvo que, al tratarse de un barrio del IDUV, que es un organismo provincial, la Provincia y la Municipalidad trabajan en conjunto y no deberían pagar ese canon, que, si el municipio decide cobrarlo, se lo cobrarán directamente a los vecinos.

Proyectos en el interior

Además de los trabajos en Río Gallegos, Distrigas está avanzando en proyectos en el interior de la provincia. La gerenta confirmó que ya se envió material para Tres Lagos y pronto se enviará a Los Antiguos, 28 de Noviembre, Truncado y El Calafate, donde la gente ha esperado por este servicio durante mucho tiempo. La empresa también tiene proyectos aprobados para los barrios Bicentenario 4 y Chimen Aike, y está sujeta a la aprobación de las mensuras para el barrio 22 de Septiembre, etapa 4.

Diariamente, dos cuadrillas de personal de la gerencia de Robles están en las calles de la capital, trabajando también en otros barrios con gran demanda como Virgen del Valle y Aires Argentinos. Con estas obras, las familias de la zona sur de la ciudad podrán enfrentar con más comodidad los inviernos patagónicos.

