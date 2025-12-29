Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los primeros días de enero de 2026 comienza la obra de arreglo del puente sobre el río Santa Cruz, luego que -tal como adelantara La Opinión Austral– la Dirección Nacional de Vialidad aprobara el resultado de la Licitación Pública Nacional N° 46-0032-LPU25, mediante la cual se adjudicó a la firma Freyssinet Tierra Armada SA el contrato para su reparación.

Se trata de una obra de gran importancia para la provincia, ya que el puente sobre el río Santa Cruz constituye un punto neurálgico de la red vial nacional y garantiza la conectividad terrestre entre las localidades del sur santacruceño.

Giovany Albea es el jefe del distrito 23 Vialidad Nacional.

Giovanni Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, ratificó que el próximo 5 de enero comenzarán las obras necesarias en el puente sobre el río Santa Cruz. Ante la consulta de LU12 AM680 sobre si habrá cortes de ruta o cómo está previsto el desarrollo de los trabajos, brindó precisiones sobre el plan operativo.

“Tenemos en carpeta dos opciones y la empresa está analizando las propuestas. Obviamente buscamos mantener el tránsito abierto todo el tiempo, pero es probable que haya algunos cortes“, explicó.

Señaló que aún trabajan en la metodología de reparación, la cual dependerá de lo que se encuentre al iniciar las tareas.

“Recordemos que el puente jamás tuvo un mantenimiento de este tipo. A medida que se realicen los trabajos, pueden aparecer situaciones que obliguen a tomar decisiones en el momento“, añadió.

En caso de que el estado actual del puente demande un corte total, se realizará una programación acorde. No obstante, aclaró que de haber interrupciones, serán de solo algunas horas para tareas específicas como la carga de hormigón. “No habrá un corte total; es una obra estratégica para Santa Cruz, el sur de Chile y Tierra del Fuego“, enfatizó.

Gestión y financiamiento

La gestión para las reparaciones de la infraestructura vial inició a fines de 2023 y principios de 2024, de la mano de Jairo Guzmán, logrando concretar este desafío tras varios intentos fallidos. La adjudicación es de 4.610.000 dólares, lo que representa una inversión del Estado Nacional superior a los 6.000 millones de pesos.

El presidente de Vialidad Nacional en Santa Cruz recordó que la obra se licitó en dólares porque cinco intentos previos (desde 2017 hasta 2023) fracasaron. “El principal problema era que las empresas no se sumaban por la altísima inflación; al licitar en pesos, ninguna estaba interesada porque los costos se disparaban. Hoy, con una inflación estabilizada y en disminución, y un valor en dólares también estabilizado, se pudo concretar”, detalló.

Impacto en el empleo local

Respecto a la expectativa de trabajo en la región de Comandante Luis Piedra Buena, destacó que la obra tendrá un impacto positivo. Se calcula que se emplearán entre 40 y 45 personas, la mayoría residentes de la localidad. El personal contratado será local, mientras que solo el staff técnico pertenecerá al plantel fijo de la empresa.

Plazos y veda invernal

Sobre la duración de las tareas, el funcionario explicó que el pliego contempla la veda invernal. “La idea de la empresa es finalizar entre el 70% y el 80% de las tareas más importantes antes de la veda, para luego terminar los detalles faltantes”, concluyó.