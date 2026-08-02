Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista exclusiva con el Diario Río Negro, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, detalló los ejes centrales de su programa económico y ponderó el rol estratégico de la región en el esquema de desarrollo nacional. El Jefe de Estado afirmó que la Patagonia encabeza la atracción de capitales en el país y sostuvo que, de consolidarse el rumbo de desregulación y apertura, las provincias del sur registrarán índices de prosperidad inéditos en el plazo de una década.

Proyección regional y articulación institucional

Al evaluar la agenda parlamentaria y el vínculo con las administraciones provinciales, el Presidente destacó el acompañamiento de los ejecutivos provinciales para avanzar en las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

“El Gobierno Nacional ha impulsado decenas de reformas estructurales que han sido centrales para atraer inversión y destrabar el potencial económico de la Patagonia. Hoy la Patagonia es por lejos la región del país que más inversión recibe y más crece“, aseveró.

En esa línea, remarcó que “si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas“, y valoró la postura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al señalar que “los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas“.

Alberto Weretilneck, Horacio Marín y Rolando Figueroa durante la recorrida por las obras de la Terminal Punta Colorada del VMOS.

El RIGI

Respecto a la consolidación de proyectos productivos mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cuantificó el volumen del capital proyectado y destacó su incidencia en la balanza comercial.

“Comprendiendo todo el RIGI ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100.000 millones. Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares“, precisó.

El Presidente de la Nación definió al esquema como “la política productiva más importante del siglo” y subrayó el dinamismo de los sectores clave en la región: “El sector petrolero ya está generando un impacto positivo en la balanza comercial energética y en la general, y en poco tiempo se espera un fuerte crecimiento de las exportaciones mineras“.

Asimismo, afirmó que el ingreso de divisas por estas vías permitirá aliviar la carga sobre el sector agropecuario: “Liberamos el potencial de sectores exportadores de alta productividad como energía y minería que lograrán ponerle punto final a esta tragedia que implica que todo el país dependa del agro“.

Kristalina Georgieva en los comandos de Loma Campana, en Vaca Muerta, asesorada por Horacio Marín.

Infraestructura y desarrollo productivo sin intervención estatal

Consultado sobre la posibilidad de desarrollar obras de riego para ampliar la frontera agrícola en el norte patagónico, el mandatario descartó de plano la implementación de planes dirigistas y ratificó la doctrina de libre mercado.

“Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle ‘hay que invertir acá’ o ‘hay que invertir allá’. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado, el que debe analizar y decidir en qué invertir es el sector privado”, argumentó.

En ese sentido, puntualizó que la gestión pública se limita a generar condiciones macroeconómicas estables “para que el sector privado pueda invertir a lo largo y ancho del país, luego deberá ser cada productor el que decida si vale la pena la inversión”.

MIRA TAMBIÉN

Vanguardia tecnológica y sector turístico

En el tramo final de las declaraciones concedidas al medio rionegrino, el Presidente de la Nación proyectó a la región como un polo estratégico para la radicación de infraestructura vinculada a las nuevas tecnologías.

“La Patagonia tiene una ventaja comparativa única para la Inteligencia Artificial: tierras a baja temperatura y energía abundante, ideal para levantar centros de datos de primer nivel“, enfatizó Milei, al tiempo que recordó la vigencia del Súper RIGI para incentivar proyectos de vanguardia superiores a los USD 1.000 millones.

Por último, al analizar el escenario para la actividad turística, concluyó que la previsibilidad económica propiciará inversiones de mayor escala: “El turismo se va a beneficiar de la estabilidad y la desregulación, porque va a poder realizar inversiones que hasta ahora eran consideradas más riesgosas, y eso podrá potenciar aún más el sector”.