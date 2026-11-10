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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, minimizó la controversia que se generó por la zona VIP destinada a famosos, empresarios y dirigentes políticos durante la misa del Papa León XIV en Palermo. Sin embargo, admitió que hubo algunos excesos en el catering que se ofreció a quienes aguardaron en los espacios reservados.

“Las medialunas y los budines estuvieron de más”, recalcó en diálogo con radio Mitre.

El mandatario porteño explicó que se trató de “un evento excepcional” y que, por ese motivo, se decidió instalar varias carpas para integrantes de la Iglesia Católica y trabajadores que debían permanecer en el lugar varias horas antes de la celebración, debido al cierre de los accesos.

“En un evento como este hay protocolos para recibir a muchas autoridades, periodistas, comunicadores, diplomáticos, etcétera, que tenían que llegar varias horas antes porque se cerraba la puerta. Y la decisión fue poner carpas, porque hubo varias; también hubo para miembros de la Iglesia, para gente que estaba trabajando en el evento, lugares donde pudieran refrescarse”, detalló.

La influencer Angie Landaburu mostró el interior de la carpa en redes.

En ese sentido, insistió en que la organización no implicó “un lujo descomunal”, aunque reconoció que la comida ofrecida pudo haberse evitado. “Evidentemente, revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso, me parece que alcanzaba con agua y un café eventualmente para la espera, pero tampoco fue esa cosa tan descomunal, como se plantea”, remarcó.

Pedido de explicaciones: “¿Quién pagó este chiste?”

La presencia de personalidades de la televisión, modelos, políticos y dirigentes del sector privado, que presenciaron de cerca la primera celebración que el Sumo Pontífice brindó en la Argentina desde una zona exclusiva, generó controversias, críticas y hasta un pedido de explicaciones en el Congreso.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el Gobierno brinde explicaciones sobre los invitados VIP en la misa de León XIV. La presentación apunta a que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno concurran al Parlamento para dar detalles sobre el espacio reservado que se organizó en el Monumento de los Españoles.

“En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, publicó el legislador en su cuenta de X. Y agregó: “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”.

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la carpa vip.

Paulón, además, acusó de “mentir” al jefe de Gobierno porteño y afirmó que en la carpa VIP se ofreció un menú diferente, con brusquetas y canapés.

En tanto, la diputada nacional Marcela Pagano denunció a través de las redes sociales que la misa del Papa en Palermo “no fue gratis para los fieles”.

“Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000”, publicó en X.

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En esa misma publicación, cuestionó la modalidad de contratación directa “por urgencia”, pese a que la visita papal se conocía desde principios de año. También apuntó contra la elección de DF Entertainment, que quedó a cargo del servicio integral de seguridad y del control de accesos.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Juliano fue otro de los dirigentes opositores que cuestionó la organización del Gobierno para la misa.

“No puedo fingir indignación ni sorpresa. Lo extraño sería que la ‘nueva política’ no armara un sector VIP. De ayer me quedo con el contraste que dio el Papa al visitar el Cottolengo Don Orione y con su sermón sobre Jesús echando a los mercaderes del templo”, publicó en X.