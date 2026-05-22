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El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan atraviesa una etapa clave en Río Gallegos y las últimas audiencias volvieron a poner el foco sobre los días previos y posteriores a la desaparición del submarino en noviembre de 2017.

Desde el inicio del debate oral, La Opinión Austral realiza una cobertura especial del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, siguiendo cada audiencia, las declaraciones de testigos y el avance del proceso judicial que busca esclarecer responsabilidades por la tragedia.

En diálogo con LU12 AM680, la abogada querellante Valeria Carreras analizó las recientes jornadas del debate oral y aseguró que los testimonios escuchados fortalecen la postura de las familias de las víctimas.

El testimonio de Balbi

Uno de los testimonios más relevantes de esta semana fue el del exvocero Enrique Balbi, quien durante la búsqueda del submarino era el encargado de comunicar oficialmente la información ante los medios.

Según explicó Carreras, Balbi declaró bajo juramento que “tomó conocimiento de la desaparición del submarino el 16 de noviembre de 2017, cuando un subalterno le informó sobre la pérdida de contacto. Sin embargo, aseguró que recién días después supo, a través de los medios de comunicación, que el submarino había informado un principio de incendio antes de desaparecer”.

Enrique Balbi durante su intervención. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL

“Quedó probado algo que venimos sosteniendo hace años: que hubo ocultamiento de información”, afirmó la letrada.

Además, remarcó: “Si quien tenía que comunicar lo que estaba ocurriendo también desconocía datos clave, eso habla de cómo se manejó la información internamente”.

Para la querella, la declaración dejó expuesto que incluso dentro de la propia fuerza no toda la información circulaba de manera completa.

Las comunicaciones

Carreras también sostuvo que Balbi aseguró no haber sido informado sobre las llamadas realizadas desde el submarino durante las horas previas a la desaparición y que esos datos los conoció posteriormente.

En ese contexto, la abogada volvió a insistir sobre la hipótesis central de las familias: que la tragedia “era evitable”.

Según explicó, si determinadas decisiones se hubieran tomado con mayor rapidez, podrían haberse activado antes los protocolos internacionales de búsqueda y rescate.

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“Naturalización de las fallas”

Durante la entrevista radial, Carreras también hizo referencia a distintos testimonios escuchados durante el juicio y aseguró que existía una “naturalización” de problemas técnicos y operativos dentro de la Armada.

“Muchos testigos relataban situaciones que parecían haberse vuelto habituales. Se resolvían problemas sobre la marcha y eso terminó formando parte de la rutina”, señaló.

Además, indicó que luego del hundimiento del ARA San Juan se modificaron protocolos y controles sobre las embarcaciones militares antes de zarpar.

La etapa final

El juicio oral ingresará ahora en la etapa de alegatos, prevista para las próximas semanas.

Según indicó Carreras, tanto la Fiscalía como las querellas expondrán las pruebas y argumentos reunidos durante el proceso para sostener sus posiciones sobre las responsabilidades en el hundimiento.

Posteriormente será el turno de las defensas y luego el tribunal podría avanzar hacia un veredicto preliminar sobre la situación de los imputados.

“El hecho de haber llegado hasta esta instancia ya es importante para las familias”, expresó la abogada querellante, quien representa a 34 familiares de las víctimas.