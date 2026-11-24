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Guillermo Tibaldi, quien estuvo al mando del submarino ARA San Juan durante 2002 y 2003, anunció una nueva travesía en homenaje a los 44 tripulantes que fallecieron tras el naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Con 71 años, el capitán de navío retirado se prepara para recorrer a pie, a ritmo de correcaminata, casi 5.200 kilómetros de la Ruta Nacional 40, desde Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, hasta La Quiaca, en Jujuy.

La llegada está prevista para el 15 de noviembre de 2027, cuando se cumplirán diez años de la tragedia. El objetivo es construir un tercer memorial que recuerde a los marinos del ARA San Juan y completar así un homenaje que ya tiene otros dos puntos en el país: uno en Mar del Plata, frente a la Base Naval, y otro en Puerto Almanza, Tierra del Fuego, el último lugar desde donde el submarino fue visto en navegación.

La nueva iniciativa, denominada “La 40 por los 44”, se suma a otras dos travesías que Tibaldi realizó con el mismo propósito. En una de ellas caminó hasta la Cordillera de los Andes y escaló el Aconcagua, donde hizo flamear una bandera argentina con los nombres de los 44 marinos fallecidos. En otra recorrió 3.000 kilómetros desde Mar del Plata hasta el extremo sur del país, en una experiencia que también tuvo un componente solidario.

En esta oportunidad, la propuesta volverá a combinar memoria y solidaridad. “Esta vez también tendremos un objetivo de ayuda que será con kits escolares para los alumnos de escuelas que se encuentran en el recorrido de la Ruta 40”, contó Tibaldi, quien ya comenzó con la preparación física para afrontar el desafío, cuya partida está prevista para marzo del próximo año.

El recorrido también incluirá visitas a establecimientos educativos. La intención del excomandante es realizar escalas, brindar charlas a los estudiantes y transmitirles el significado de la tarea que desarrolla la Armada Argentina.

“Por eso, en el recorrido me propongo hacer escalas en las escuelas, dar charlas a los alumnos y explicarles el significado de la labor que realiza la Armada Argentina y su gente”, señaló.

Un homenaje de norte a sur

La construcción del memorial en La Quiaca permitirá extender el homenaje hasta el extremo norte del país y completar un recorrido simbólico que unirá distintos puntos de la Argentina: desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, con Mar del Plata y el Aconcagua como otros escenarios de las anteriores travesías.

La elección de La Quiaca también tiene un significado particular: varios de los tripulantes fallecidos eran oriundos del norte argentino. De Jujuy, provincia donde estará previsto el punto final de esta nueva aventura, eran nueve integrantes de la última tripulación del ARA San Juan.

Tibaldi afrontará el desafío con el acompañamiento de un vehículo de apoyo, donde tendrá disponible indumentaria para cambiarse, un espacio para comer y un lugar para descansar. Un amigo personal será su principal compañero, aunque, como ocurrió en experiencias anteriores, espera que otras personas se sumen durante el trayecto para acompañarlo y brindarle apoyo anímico.

Guillermo Tibaldi fue comandante del ARA San Juan durante los años 2002 y 2003.

Cómo colaborar

El excomandante también abrió la convocatoria para que particulares, instituciones y empresas puedan acompañar la iniciativa. Una de las modalidades de colaboración será a través de la propuesta “Un kilómetro, un kit escolar”, destinada a reunir los materiales que luego serán entregados a los alumnos de las escuelas ubicadas sobre la Ruta 40.

Además, quienes quieran participar podrán hacerlo acompañando las charlas que Tibaldi brindará durante el recorrido.

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La travesía buscará mantener presente el recuerdo de los 44 tripulantes que perdieron la vida en servicio, en defensa de la Patria y de la soberanía nacional. Un homenaje que, diez años después de la tragedia, volverá a ponerse en marcha a través de miles de kilómetros recorridos a pie.