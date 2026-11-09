Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol se sumó a la revolución que generó la visita del Papa León XIV al país argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo llegar una carta de bienvenida en nombre de clubes, dirigentes, futbolistas y demás integrantes de la actividad.

El mensaje, difundido por la entidad que preside Claudio Tapia, destacó el significado de la llegada del Pontífice para el país y para quienes encuentran en su mensaje “un espacio de encuentro, reflexión y esperanza”. La AFA también le deseó una grata estadía durante los días que permanecerá en la Argentina.

La avenida del Libertador se convirtió en un corredor de casi tres kilómetros ocupado por personas que llegaron desde distintos puntos del país.

El paso de León XIV por el país tuvo impacto en la organización del fútbol: los operativos de seguridad previstos para su visita obligaron a modificar la disputa de la última fecha del torneo Clausura. Durante su recorrido de este lunes, el Papa pasó por distintos estadios, entre ellos el de River, y recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata.

La agenda papal incluyó también una multitudinaria misa en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. Este martes, León XIV viajará a Córdoba, como parte de la gira que comenzó en Uruguay y continuará luego en Perú.

A pleno sol, los miles de peregrinos que siguieron de cerca el recorrido del Papa León XIV. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Qué dice la bienvenida de la AFA para León XIV

“La Asociación del Fútbol Argentino, en representación de su presidente, Sr. Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, le da la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, quien desde este domingo 8 de noviembre visita nuestro país en el marco de su viaje apostólico por la región”, comienza el texto difundido por la AFA.

“Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra”, expresó la entidad.

Finalmente, el comunicado cerró con una breve frase de bienvenida: “¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!”.