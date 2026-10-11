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La Conferencia Episcopal Argentina invitó a todo el Pueblo de Dios a unirse en oración por el papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

En un comunicado, las autoridades eclesiásticas expresaron su acompañamiento al Santo Padre y pidieron que la operación se desarrolle favorablemente, con el deseo de que pueda recuperarse pronto y plenamente.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señalaron.

Acompañar con la oración

En el mensaje, la Conferencia Episcopal Argentina también destacó la serenidad y la confianza con las que León XIV se refirió a su situación durante el Ángelus, y consideró que sus palabras alientan a la comunidad católica a permanecer cerca de él en este momento.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido”, expresaron.

Asimismo, convocaron a acompañarlo con afecto, cercanía y oración, y a confiar su salud al cuidado de la Virgen María.

El comunicado lleva las firmas de monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, y de monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente del organismo.

De izq. a der.: Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado. FOTOS: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

La intervención quirúrgica

Según la información difundida, el nódulo fue detectado durante controles médicos recientes y se encontraría en una etapa muy temprana y bien localizada. Los médicos recomendaron una intervención para retirarlo, decisión que el pontífice resolvió seguir.

Hasta el momento, no se informó si la lesión es benigna o maligna. La operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y la internación podría extenderse aproximadamente una semana.

Mientras se aguarda la intervención, la Iglesia argentina llamó a los fieles a mantenerse unidos en oración por la salud del papa León XIV y por su pronta recuperación.

¿Está en riesgo el viaje del Papa a la Argentina?

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio es si la operación podría modificar la visita apostólica que el Papa tiene prevista para América Latina en noviembre.

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De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. La gira también contempla visitas a Uruguay y Perú.

Por ahora, el viaje a la Argentina continúa programado y no se anunció ninguna modificación oficial. Según informó la agencia ANSA, la agenda del Pontífice permanece sin cambios, salvo los compromisos inmediatos de la semana próxima, y la visita apostólica prevista para noviembre sigue confirmada.

Además, poco antes de comunicar que deberá operarse, León XIV saludó a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y agradeció las oraciones por su próxima visita a Perú.

“Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó ante los fieles presentes en la plaza de San Pedro.

Fuentes vaticanas señalaron que la programación de la intervención podría estar relacionada con la intención de completar el tratamiento antes de los viajes previstos. Sin embargo, no se difundió una confirmación oficial que vincule la fecha de la cirugía con la organización de la gira.

Por su parte, fuentes de la Iglesia argentina indicaron que, por el momento, no contaban con información adicional sobre una eventual modificación del cronograma.