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La producción nacional de petróleo registró en septiembre un nuevo hito histórico al alcanzar los 973.700 barriles diarios, lo que representa un incremento del 3,2 % respecto a agosto y un salto del 15,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último informe difundido por la Secretaría de Energía de la Nación.

Con este volumen, la industria petrolera argentina se posiciona a solo 26.300 barriles diarios de alcanzar la marca del millón de barriles por día.

Los datos fueron informados por la Secretaría de Energía de la Nación.

El principal motor de este desempeño volvió a ser la actividad en la formación no convencional de Vaca Muerta, que aportó 698.500 barriles diarios durante el noveno mes del año. Esta cifra representó el 71,7 % del total extraído en el país, consolidando la marcada transformación de la matriz productiva, donde el segmento no convencional compensa la declinación natural de los yacimientos convencionales.

En materia de gas natural, la medición oficial indicó una producción media de 143,1 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/día), un nivel que refleja un crecimiento del 3,2 % respecto a septiembre de 2025, sosteniendo la senda ascendente del sector hidrocarburífero general.

Evolución productiva

El resultado de septiembre supera holgadamente las marcas históricas de la extracción petrolera nacional. Durante más de dos décadas, el techo de producción estuvo fijado en los 840.000 barriles diarios alcanzados en 1998, en pleno auge del desarrollo convencional. Aquel máximo fue superado hacia fines de 2025 y profundizado a lo largo de 2026 gracias al ritmo de perforación y fractura en la cuenca neuquina.

A diferencia de etapas previas donde el abastecimiento interno absorbía casi la totalidad de la oferta, el incremento de saldos exportables consolida la balanza energética positiva del país. La continuidad de esta tendencia alcista hacia el umbral del millón de barriles dependerá del avance en las obras de infraestructura de evacución y transporte de crudo previstas para los próximos meses.