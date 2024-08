Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección argentina de hockey masculino, Los Leones, luchó hasta el final contra Alemania, pero perdió 3-2 y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. El partido estuvo marcado por momentos de alta tensión, especialmente por la presencia de Gonzalo Peillat, el jugador que en Río 2016 había ganado la medalla de oro con el equipo albiceleste.

Peillat anotó uno de los goles de los europeos, algo que no pasó desapercibido y suscitó una ola de críticas en las redes sociales, donde el deportista fue calificado de “traidor”. Uno de los que vivió este hecho a flor de piel fue Sergio Vigil, histórico exentrenador de este deporte y actual comentarista.

“Un relato durísimo, tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán, no puedo decir más nada ¡Tengo un nudo en la garganta!”, declaró en un análisis improvisado. Cachito, considerado uno de los pilares fundamentales para el crecimiento del hockey en el país, resultó notablemente afectado al observar la victoria de un exLeón.

En contraste, el propio Peillat restó importancia a la situación al considerar que la mayoría del público albiceleste no está informado sobre el hockey: “Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado”.

En diálogo con TyC Sports, comentó: “Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron; hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante”.

El jugador argumentó que “cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere, yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera, ganamos una medalla olímpica; creo que poca gente en argentina lo consiguió”.

Y agregó: “El vínculo con el país es el mismo, no cambió para nada, voy siempre, y mis amigos y familia vive ahí. Mi vida no cambió nada, el tema son las diferencias en cuanto al deporte que en su momento se dijeron y dejaron a un lado”.

Más tarde, en TV Pública, intensificó sus declaraciones: “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

Quién es Gonzalo Peillat

Peillat fue una pieza clave en la selección argentina de hockey que se consagró campeona olímpica en Río de Janeiro 2016. Su destreza con el stick y su capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados del equipo.

Tras su exitosa etapa con Los Leones, tomó la determinación de nacionalizarse alemán y jugar para la selección de ese país, lo cual causó un gran revuelo en Argentina. De hecho, muchos aficionados lo consideraron una traición.

El punto culminante de esta controversia se produjo en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Alemania se enfrentó a Argentina en los cuartos de final. Peillat anotó un tanto y lo celebró de manera efusiva, lo que intensificó la polémica.

Peillat señaló en varias ocasiones que su salida de Los Leones se debió a diferencias con la Confederación Argentina de Hockey. Según sus dichos, se sentía frustrado por la gestión del hockey argentino y buscaba nuevos desafíos.

Su elección provocó un gran debate. Muchos lo criticaron por abandonar a su país y celebrar un gol contra su antigua selección. No obstante, también hubo quienes lo defendieron, alegando que tenía derecho a tomar sus propias decisiones.

