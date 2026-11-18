Las compras por internet aumentan un 21 % en Argentina y consolidan nuevos hábitos digitales Argentina registró 181,5 millones de órdenes de compra online durante el primer semestre de 2026, un 21 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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La cifra deja una conclusión bastante clara. Comprar por internet ya no funciona únicamente para adquirir tecnología, aprovechar grandes descuentos o resolver compras puntuales, sino que está entrando de lleno en categorías mucho más cotidianas. En total se comercializaron 248 millones de productos, un 22 % más, mientras el ticket medio alcanzó los 107.597 pesos por operación.

Comprar online empieza a formar parte de la rutina

El dato que mejor explica el cambio probablemente no sea la facturación, sino el número de operaciones. El comercio electrónico movió 19,53 billones de pesos durante los primeros seis meses del año, con un crecimiento nominal del 28 %, pero las órdenes avanzaron un 21 % y las unidades vendidas un 22 %. Esto indica que el canal continúa ganando frecuencia incluso en un contexto donde el consumidor mira cada vez más qué compra y cuánto paga.

También resulta bastante revelador observar qué categorías están creciendo. Alimentos y bebidas lideran tanto entre los rubros con mayor facturación como en unidades vendidas, mientras herramientas y construcción aparecen también entre los primeros puestos y los productos de cuidado personal destacan por volumen. Ya no hablamos únicamente de compras extraordinarias. Cuando alimentos, productos para el hogar o cuidado personal ganan terreno, el comercio electrónico empieza a integrarse en necesidades recurrentes.

El pago digital también se está haciendo más flexible

Los argentinos están cada vez más acostumbrados a utilizar aplicaciones y plataformas online para realizar diferentes actividades, desde comprar productos hasta disfrutar de servicios de entretenimiento.

De hecho, esta tendencia también se refleja en propuestas interactivas como la ruleta de casino digital , que trasladan juegos tradicionales a formatos accesibles desde el celular o el computador. Aunque se trata de una actividad con riesgos económicos diferentes a los de una compra convencional, ambas experiencias comparten la necesidad de ofrecer una navegación sencilla, interfaces intuitivas y sistemas tecnológicos fiables.

Por lo tanto, la digitalización no está cambiando únicamente nuestra forma de comprar, sino también la manera en la que accedemos a diferentes servicios y contenidos desde una misma pantalla.

Comprar mejor también significa recibir mejor

Comprar desde casa resulta cómodo, pero de poco sirve encontrar un buen producto y completar el pago en unos segundos si después aparecen problemas con la entrega.

Por eso la logística está convirtiéndose en una pieza inseparable del comercio digital. El 60 % de las entregas se realiza directamente en el domicilio, mientras un 31 % se recoge en un punto de venta y un 6 % en sucursales de operadores logísticos.

El dato del domicilio explica bastante bien hacia dónde se mueve el consumidor. La comodidad ya no termina cuando se pulsa el botón de comprar. También se espera poder elegir cuándo y dónde recibir el producto, seguir el envío y reducir al mínimo las gestiones posteriores.

Con 248 millones de artículos vendidos en seis meses, esa expectativa coloca además mucha presión sobre almacenamiento, preparación de pedidos, transporte y distribución de última milla. Cuanto más cotidiano se vuelve comprar online, menos margen existe para que la logística funcione como algo separado de la experiencia digital.

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Las tiendas argentinas también compiten con el exterior

Otro cambio especialmente interesante está apareciendo en las compras internacionales . Un 18 % de los encuestados realizó durante 2026 su primera compra online en el exterior, señal de que cada vez más consumidores están dispuestos a comparar productos más allá del mercado local.

Por ahora, la compra internacional sigue teniendo un carácter principalmente ocasional.De hecho, el 64 % de quienes compran en el extranjero lo hace esporádicamente, mientras que únicamente un 10 % puede considerarse comprador habitual. Aun así, la barrera psicológica empieza a desaparecer. Para una parte creciente del público, comprar a otro país ya forma parte de las posibilidades normales cuando busca precio, variedad o un producto concreto.

El ecommerce ya no necesita convencer al consumidor

Quizá esa sea la lectura más interesante de los 181,5 millones de pedidos. El gran desafío del comercio electrónico argentino ya no consiste simplemente en demostrar que comprar por internet funciona.

El usuario conoce el proceso, tiene más medios de pago disponibles y espera recibir sus pedidos en casa con normalidad. Al mismo tiempo, categorías cada vez más cotidianas están ganando peso y comprar en el exterior empieza a resultar menos excepcional.

La siguiente batalla será bastante más exigente. Las plataformas tendrán que ser más simples, las entregas más previsibles y la experiencia suficientemente cómoda como para que el comprador no tenga que pensar demasiado antes de repetir.

Porque cuando las compras online crecen un 21 % en número de órdenes, el cambio importante no está únicamente en cuántas operaciones se realizan. Está en que comprar desde una pantalla empieza a dejar de percibirse como una alternativa y pasa a formar parte de la rutina.

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita (02966) 422631 (LOAS).