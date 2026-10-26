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El papa León XIV confirmó su esperado viaje a la Argentina mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, marcando el inicio formal de los preparativos para su primera visita oficial al país desde su elección pontificia.

El itinerario del Santo Padre contempla su llegada el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y una agenda de cuatro días que incluirá encuentros institucionales, actos oficiales y celebraciones litúrgicas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según la agenda confirmada, el pontífice arribará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de línea. Entre las actividades principales previstas en la capital federal se destaca un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de la pronunciación de un discurso oficial ante autoridades nacionales e invitados especiales en el Palacio Libertad, previo a su traslado hacia los centros de devoción e itinerarios fijados en el interior del país.

Carta del Episcopado

Ante el anuncio del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una carta dirigida a los fieles firmada por su Comisión Ejecutiva (presidida por Marcelo D. Colombo, junto a Ángel S. Rossi, César Daniel Fernández y Raúl Pizarro) bajo el título “¡El pastor viene a encontrarse con su pueblo!”.

En el escrito expresaron su satisfacción por el viaje apostólico que también abarcará a Uruguay y Perú. “Con inmensa alegría recibimos el anuncio de la visita pastoral de Su Santidad el Papa León XIV a nuestro país”, manifestó el organismo eclesial, señalando que el pontífice “viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio”.

En su pronunciamiento, las autoridades de la Iglesia invitaron a todas las diócesis, parroquias, comunidades y familias a prepararse para la llegada del Santo Padre y remarcaron el sentido de su enseñanza. “Dios quiera que toda la patria viva este acontecimiento con esperanza, dejándose renovar por la presencia de León XIV, que en su encíclica Magnifica Humanitas, nos invita a comprometernos en la construcción de nuestro tiempo, animándonos a no permanecer como espectadores, sino a trabajar con perseverancia para hacer crecer la fraternidad”, expresaron desde el Episcopado.

Asimismo, pusieron este tiempo de preparación bajo la protección de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, e invitaron “a rezar por el Papa León XIV, por los frutos de este viaje apostólico y por nuestra querida patria”.

Operación y estado de salud

La confirmación de la gira sudamericana por parte del Santo Padre lleva tranquilidad a la comunidad católica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Durante la cirugía, el equipo médico de especialistas le realizó una lobectomía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de mínima invasión videoasistida, luego de detectarse un nódulo que la biopsia posterior confirmó como un adenocarcinoma pulmonar.

Según detalló La Opinión Austral, el procedimiento quirúrgico se desarrolló sin complicaciones y los análisis histológicos posteriores determinaron que el tumor se encontraba totalmente circunscrito. Los estudios complementarios descartaron la presencia de metástasis o avance de la enfermedad, lo que evitó la necesidad de aplicar tratamientos posteriores como quimioterapia o radioterapia. Tras completar el periodo de reposo y recibir el alta médica definitiva en la capital italiana, los profesionales de la salud otorgaron el aval clínico pleno para que el pontífice pueda afrontar los compromisos internacionales y las exigencias físicas de la gira oficial.

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