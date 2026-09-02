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Los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) adhieren al paro nacional de 24 horas convocado por la federación CONADU Histórica para este miércoles 2 de septiembre, según anunció el gremio ADIUNPA. La medida de fuerza responde al fracaso de la reunión paritaria de la docencia de las Universidades Nacionales llevada a cabo el 1° de septiembre.

Desde diciembre de 2023, los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria registraron una pérdida sistemática frente a la inflación. A julio de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 328,6%, mientras que los incrementos salariales sumaron un 226,8%, lo que generó una caída del 23,8% en el poder adquisitivo de los haberes docentes. El incremento del 21,33% otorgado en junio redujo parcialmente la deuda acumulada, pero resultó insuficiente para recomponer los ingresos, y en julio, con una inflación del 2,1% y sin aumentos para el sector, el desfase entre salarios y precios volvió a incrementarse.

Propuesta rechazada

En la reunión paritaria del 1° de septiembre, el Gobierno nacional presentó como única oferta un incremento del 3% sobre los sueldos de septiembre, acompañado de dos meses consecutivos previos sin recomposición alguna. La propuesta omitió aplicar el porcentaje correspondiente a la Ley de Financiamiento Universitario, fijado en un 31,2% a julio de 2026, un porcentaje que no constituye un aumento por encima de la inflación, sino la recomposición requerida para recuperar el nivel de compra de noviembre de 2023.

La totalidad de las representaciones sindicales rechazó por inaceptable la oferta del 3% tras más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Frente al reclamo de reconocer y abonar dicho porcentaje, los representantes del Gobierno nacional se negaron a considerarlo, argumentando que lo relativo al cumplimiento de la norma debe dirimirse en la sede judicial.

Pliego sindical

Las federaciones gremiales presentaron además un pliego de reivindicaciones centrado en el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, al que definen como parte inseparable de las demandas salariales y laborales. Desde CONADU Histórica exigen el pago inmediato del 31,2% y de la totalidad de los salarios adeudados, el cumplimiento de la medida cautelar que ordena acatar la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas estudiantiles, el refuerzo presupuestario para las Universidades Nacionales y hospitales universitarios, y un mecanismo paritario con actualizaciones salariales mensuales equivalentes, como mínimo, a la inflación.

El gremio fundamenta que la defensa de los salarios resulta indispensable para el sostenimiento de la Universidad Pública, advirtiendo que la falta de haberes dignos perjudica la incorporación de nuevas generaciones de profesionales, propicia la salida de docentes e investigadores y debilita la producción general de conocimiento.