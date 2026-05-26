Los 6 mejores descargadores de video de Facebook para PC y Mac

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Facebook para PC y Mac

Descargar vídeo de Facebook en una computadora de escritorio sigue siendo una de las formas más fáciles y eficientes de gestionar contenido HD, editar clips profesionalmente, almacenar archivos multimedia de gran tamaño y organizar videos sin pérdida de calidad. Tanto si usas Windows como macOS, elegir el descargador correcto puede mejorar tanto la velocidad como el flujo de trabajo.

Para creadores, editores y usuarios de a pie, los dispositivos de escritorio facilitan guardar, gestionar y ver videos de Facebook en alta calidad. Algunas herramientas ofrecen funciones avanzadas, mientras que otras se centran en descargas rápidas y sencillas. Aquí están los mejores descargadores de video de Facebook para PC y Mac en 2026.

Gestión de medios en computadoras de escritorio

Los usuarios de escritorio suelen trabajar con archivos de video de mayor tamaño, grabaciones más largas de transmisiones en directo y lotes de clips de redes sociales para editar o archivar. En comparación con los dispositivos móviles, las PCs y Macs ofrecen una mejor gestión del almacenamiento, una reproducción HD más fluida, descargas más rápidas y una multitarea más eficiente.

Creadores, especialistas en marketing, estudiantes y usuarios de oficina se benefician de descargadores de video de Facebook fiables diseñados para uso en escritorio. Muchas personas también prefieren trabajar en pantallas más grandes porque facilita en gran medida la organización y edición de contenido multimedia.

La pregunta clave hoy en día es si el software de escritorio tradicional sigue siendo necesario cuando las herramientas en línea modernas ya pueden gestionar la mayoría de las tareas de descarga al instante, sin instalaciones ni suscripciones costosas.

Los 6 mejores descargadores para PC y Mac analizados

1. FvidGo: la herramienta web multiplataforma definitiva

FvidGo es uno de los descargadores de video de Facebook más prácticos disponibles para usuarios de PC y Mac. A diferencia de las aplicaciones de escritorio tradicionales, funciona completamente en línea, lo que significa que no hay proceso de instalación, no hay número de serie ni activación de pago. Los usuarios simplemente copian un enlace de video de Facebook, lo pegan en el sitio y descargan el archivo en segundos, incluso cuando se trata de descargar Reel de Facebook.

Una de las mayores ventajas de FvidGo es su verdadera compatibilidad multiplataforma. Tanto si usas Windows como macOS o incluso Linux, la experiencia sigue siendo rápida y estable porque todo funciona directamente en el navegador. Esto elimina las frustraciones comunes del software de escritorio, como los problemas de compatibilidad del sistema, los errores de actualización o las instalaciones que ocupan mucho espacio de almacenamiento.

FvidGo también resulta muy práctico para creadores y editores que recopilan con regularidad clips de Facebook para sus proyectos. Dado que la herramienta admite descargas HD y velocidades de procesamiento rápidas, los usuarios pueden guardar videos rápidamente sin sacrificar calidad. Muchos usuarios habituales de escritorio aprecian que ofrece un rendimiento similar al del software nativo mientras sigue siendo completamente gratuito y accesible desde cualquier lugar.

Otra razón por la que FvidGo destaca es la simplicidad. Algunas aplicaciones de escritorio abruman a los usuarios con configuraciones complicadas o funciones premium bloqueadas, pero FvidGo mantiene el proceso limpio y eficiente. Para la mayoría de las personas que simplemente quieren descargas rápidas de Facebook en una computadora de pantalla grande, cubre casi todo lo necesario sin costos adicionales, incluso en casos donde se intenta descargar videos privados de Facebook cuando el contenido está disponible.

2. 4K Video Downloader

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4K Video Downloader es una conocida aplicación de escritorio compatible con Facebook y muchas otras plataformas de video. Ofrece descargas HD y 4K, compatibilidad con listas de reproducción y extracción de subtítulos para usuarios que desean funciones de descarga avanzadas. El software funciona tanto en Windows como en Mac, aunque algunas herramientas premium requieren una licencia de pago, lo que lo hace más adecuado para usuarios que requieren funciones de gestión multimedia más profesionales.

3. SnapDownloader

SnapDownloader es un potente descargador de escritorio diseñado para usuarios que guardan videos de alta resolución con frecuencia. Admite descargas por lotes, múltiples formatos de salida y velocidades de procesamiento rápidas, lo que resulta útil para creadores que gestionan grandes volúmenes de contenido. Aunque la interfaz es intuitiva para principiantes, muchas de sus capacidades avanzadas solo están disponibles a través de planes de pago.

4. Hitube

Hitube es un descargador en línea que funciona especialmente bien en navegadores de escritorio. Su interfaz es limpia, ligera y optimizada para pantallas más grandes, lo que permite a los usuarios descargar videos de Facebook rápidamente sin instalar software. Para los usuarios que prefieren soluciones basadas en navegador en lugar de programas de escritorio tradicionales, Hitube ofrece una alternativa sencilla y accesible.

5. Video DownloadHelper

Video DownloadHelper es una extensión de navegador disponible principalmente para usuarios de Chrome y Firefox. Detecta automáticamente el contenido multimedia descargable mientras se navega por Facebook y otros sitios web, lo que facilita las descargas con un solo clic en computadoras de escritorio. Sin embargo, algunas funciones de conversión avanzadas pueden requerir software complementario según el formato de archivo.

6. ByClick Downloader

ByClick Downloader es una herramienta de escritorio diseñada principalmente para Windows para la descarga sencilla de videos de Facebook y otras plataformas sociales. Admite la detección automática de enlaces y múltiples opciones de calidad, lo que ayuda a los usuarios a guardar videos rápidamente. Aunque funciona bien para usuarios frecuentes de PC, algunas personas pueden preferir alternativas en línea que eviten instalaciones y avisos de actualización.

¿Realmente necesitas instalar software?

Para muchos usuarios, pagar por software de escritorio ya no tiene sentido práctico. Los descargadores de video de Facebook tradicionales a menudo requieren instalaciones, actualizaciones del sistema, claves de activación e incluso tarifas de suscripción anuales. Además, algunos programas consumen espacio de almacenamiento y pueden no funcionar con fluidez tanto en dispositivos Windows como Mac.

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Por eso las herramientas basadas en navegador como FvidGo se han vuelto cada vez más populares. Al funcionar completamente en línea, los usuarios pueden descargar videos de Facebook al instante sin instalar nada ni preocuparse por problemas de compatibilidad. También admite calidad HD mientras sigue siendo completamente gratuito.

A menos que gestiones regularmente grandes bibliotecas de video o necesites flujos de trabajo de edición avanzados, una solución en línea suele ser suficiente para las descargas cotidianas. Para la mayoría de los creadores, estudiantes y usuarios de oficina, FvidGo ofrece la velocidad, la comodidad y el ahorro de costos necesarios sin la complejidad del software de escritorio.

Conclusión

Los usuarios de PC y Mac ahora tienen muchas formas fiables de descargar videos de Facebook. Aunque el software de escritorio tradicional sigue ofreciendo funciones avanzadas, las herramientas basadas en navegador son cada vez más prácticas para el uso cotidiano.

Entre las opciones disponibles, FvidGo destaca por su velocidad, simplicidad y experiencia multiplataforma completamente gratuita. Para los usuarios que quieren descargas rápidas de Facebook en HD sin instalar software adicional, sigue siendo una de las opciones más prácticas disponibles hoy en día.