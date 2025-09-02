Los traders no quieren promesas vacías. Quieren una ventaja real para superar al mercado Tickmill cambia las reglas del juego en el mercado latinoamericano con su enfoque de "excelencia en la aplicación de los principios básicos" del trading.

Latinoamérica se ha convertido en la última década en un mercado interesante para los brokers de Forex y CFD. Los avances tecnológicos desarrollados en países como Brasil, México, Argentina o Colombia contribuyeron significativamente a la rápida adopción de nuevos desarrollos como el trading móvil, las plataformas de pago digital y otras soluciones similares, que permitieron que las compañías financieras pudieran facilitar la disponibilidad continua de sus servicios.

A su vez, Argentina está estableciéndose como un nuevo foco de actividad en el trading de CFD. Su inflación elevada y la desigualdad de su sistema financiero, del que se benefician solamente un puñado de individuos de alto nivel patrimonial, han llevado a un gran número de inversores a la búsqueda de soluciones alternativas. Por todo ello, se espera que el mercado OTC alcance los 1.250 millones de dólares en 2029 y que el país se mantenga en los próximos años como uno de los destinos preferentes de un nutrido grupo de brokers especializados en CFD.

Las reducidas barreras de entrada y la diversificación continua de carteras que ofrecen estos brokers on los factores que atraen a los traders para lograr la independencia financiera en el mercado latinoamericano. Pero ¿cuántos brokers ofrecen realmente una oportunidad para triunfar? Muchos de los traders latinoamericanos se toparon con la dura realidad de obtener rendimientos bajos o inexistentes y ahora empiezan a poner en tela de juicio a los proveedores de servicios financieros que no fueron capaces de cumplir con sus promesas.

Tickmill, líder en trading de CFDs con décadas de experiencia en los mercados de Forex derivados y una posición impecable en el sector, está aquí para cambiar esa situación. En el trading, como en cualquier otra actividad financiera, lo importante es “aplicar con excelencia los principios básicos”, en palabras de Kay Hook, director de Marketing de la compañía.

“Los traders se han vuelto cautelosos con los bonos. Lo que buscan ahora es tecnología de alto rendimiento, bajos costos de acceso y transparencia en los precios. Nuestro objetivo principal siempre ha sido crear un entorno que ayude a los traders a aprovechar todas las oportunidades que se les ofrezcan”.

Tickmill rompe todas las barreras

Latinoamérica es una región que aún genera mucho ruido y Tickmill ha intentado construir allí su reputación de forma discreta, centrándose en el fondo sobre la forma. La compañía tiene un enfoque inclusivo y centrado en el trader, y es capaz de garantizar un estándar de transparencia, ejecución con nivel institucional y spreads superestrechos. Esta es la ventaja que los traders necesitan y que Tickmill les ofrece.

De acuerdo con Brunno Huertas, director regional de LATAM, “los traders latinoamericanos, especialmente los argentinos, son ahora más exigentes a la hora de elegir un bróker de CFD. No les falta razón, pues muchas de las compañías del sector no cumplieron con sus promesas. Es así como se empieza a quebrar la confianza de los traders. En Tickmill ofrecemos lo que nos gusta llamar una ‘ventaja injusta’: liquidez, profundidad de mercado e información en tiempo real que ayudan a los traders a alcanzar efectivamente sus objetivos. Esa es la ventaja que Tickmill ofrece como socio de trading”.

En la práctica, la “ventaja Tickmill” se reduce a unos pocos elementos fundamentales.

La compañía ofrece spreads desde 0,0 pips para los pares mayores EURUSD, GBPUSD y USDJPY y ejecución de operaciones en menos de 0,20 segundos. Esta velocidad de ejecución puede marcar la diferencia entre aprovechar una oportunidad o perderla, entre atrapar el precio buscado o quedarse a merced del mercado. Y esto es fundamental durante los acontecimientos con alto impacto en el sector, como las fechas de publicación de los salarios no agrícolas o los anuncios en materia de política monetaria, que son momentos en los que se intensifican las dinámicas del mercado.

Otros factores que contribuyen de forma decisiva a la estabilidad del entorno de trading ofrecido por Tickmill son la ausencia de recotizaciones y de manipulación de precios y un modelo híbrido de ejecución con procesamiento directo STP (straight-through processing). Si a ello añadimos los bajos requerimientos de depósito mínimo y las múltiples regulaciones de primer nivel que Tickmill lleva cumpliendo durante años, tenemos todos los ingredientes para la máxima transparencia y seguridad en el trading.

Al registrarse en Tickmill, usted se está registrando con un bróker multirregulado que opera de acuerdo con los estándares normativos de los organismos supervisores del Reino Unido (FCA), las Seychelles (FSA), Emiratos Árabes Unidos (DFSA), Chipre (CySEC) y Sudáfrica (FSCA). Estas licencias internacionalmente reconocidas, junto con la póliza de seguro sobre los fondos de sus clientes contratada por un millón de dólares con Lloyd’s of London (y ofrecida a sus clientes bajo la filial de Tickmill en Seychelles), otorgan a los traders la tranquilidad de saber que su capital está completamente a salvo.

Ventajas reales

Más allá de su cumplimiento normativo y de ofrecer una ejecución rápida, “aplicar los principios básicos con excelencia” para Tickmill significa reducir el costo de acceso de sus servicios y subir el listón de lo que sus clientes esperan en aspectos esenciales como tecnología, liquidez y profundidad de mercado. El hecho de contar con un requisito mínimo de depósito inferior a la media del mercado garantiza que más traders puedan acceder a su arsenal imbatible de herramientas de trading.

Los clientes de Tickmill pueden elegir, en función de sus objetivos y nivel de experiencia, entre las plataformas estándar del sector, MT4 o MT5, la plataforma Tickmill Trader, desarrollada de forma independiente por el bróker, o la infraestructura TradingView, popular gracias a sus herramientas de análisis de mercado de código abierto. Con un desembolso de solo $100, todo el mundo puede elegir la plataforma que mejor se adapte a su estrategia y objetivos.

La visualización clara de datos y la gestión avanzada de riesgos son funciones estándar en toda la suite de herramientas de Tickmill. Con ellas sus clientes pueden modelar estrategias a largo plazo con mayor precisión y facilidad. Esta extensa gama de funciones se completa con la integración con Acuity, que ofrece a los traders de alta velocidad la precisión necesaria para aprovechar todas las oportunidades del mercado en tiempo real. Con funciones como el streaming de noticias de Dow Jones o los análisis de precio y sentimiento los clientes de Tickmill pueden diseñar estrategias lucrativas con información exclusiva.

El alto grado de fiabilidad tecnológica de estas herramientas viene además acompañado de liquidez profunda multiactivo y profundidad de mercado. La conectividad de Tickmill con proveedores de alta liquidez le permite ofrecer precios transparentes y estables en más de 60 pares de divisas y más de 600 CFDs.

Para asegurar la estabilidad y la transparencia de los precios, el bróker tiene ubicados sus servidores en los data centres más avanzados del planeta, como Equinix LD4 (Londres) o Equinix NY4 (Nueva York). Gracias a ello Tickmill puede ofrecer los mejores precios disponibles en el mercado y spreads directos. Para los traders esto conlleva una mayor predictibilidad de precios y un slippage mínimo, incluso en los momentos de mayor volatilidad.

La confianza se gana

Esta oferta excepcional ha hecho que Tickmill reciba varios reconocimientos importantes del sector a lo largo de los años, como el “Best in Class 2025”, el “Bróker n.º 1 en Comisiones y Costos” y el premio al “Mejor Bróker Forex de Argentina” en 2024. Estos galardones suponen un gran reconocimiento al compromiso de la compañía por mantener los más altos estándares de calidad y transparencia.

El progreso de Tickmill en el mercado latinoamericano se ha producido sin aspavientos, alejado de los focos mediáticos y supone toda una declaración de intenciones: la innovación debe demostrarse con hechos. Los traders confían en aquellos brokers que cumplen sus promesas y esto se evidencia en todos los aspectos de la oferta de Tickmill. Diríjase aquí para saber más.

Descargo de responsabilidad: El contenido aquí presentado es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión personal, ni representa una solicitud o invitación a realizar transacciones financieras, inversiones u otras actividades relacionadas. Prohibida la participación de menores de 18 años.