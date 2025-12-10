Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal envió a la Cámara de Diputados un Acuerdo para que Marilina Jaramillo, que comanda desde el inicio de la gestión el ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, asuma en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

A raíz de esto, la funcionaria presentó la renuncia a partir del 1° de enero del 2026 al cargo que desempeña. Se prevé que este Acuerdo sea sancionado antes de finalizar el actual período de sesiones previstas para este mes de diciembre del 2025.

El pedido de acuerdo para designar a Marilina Jaramillo en el Tribunal de Cuentas.

Cabe destacar que, además, el Poder Ejecutivo presentó otra nota para prestar Acuerdo para la designación de Gabriela Castro para que sea vocal del Tribunal de Cuentas. En este caso, Castro presentó la renuncia -también a partir del 1° de enero 2026– al mismo organismo para asumir como vocal y darle paso a Jaramillo en la presidencia.

Jaramillo es de profesión Contadora y, antes de asumir como ministra de Economía, fue la tesorera del Partido SER, el que llevó a la gobernación al actual mandatario provincial. Una de sus últimas tareas al frente de ese ministerio es el Presupuesto 2026, el que viene con un fuerte déficit en un contexto de caída de los ingresos.