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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, destacó el mensaje brindado por el Poder Ejecutivo ante los productores y referentes del sector. El legislador calificó la presentación como “muy alentadora” y ratificó la relevancia de la actividad para los próximos años.

“El campo tiene un futuro enorme. Va a seguir siendo el motor de la Argentina los próximos años.”

Por otro lado, consultado sobre el debate legislativo en torno a la Ley de Tierras previsto para el próximo 6 de agosto, el titular de la Cámara Baja se mostró cauto respecto al tratamiento en el Congreso.”Vamos a ver. Estamos trabajando para que salga“, concluyó.

Qué dijo Milei

En su discurso ante la pista central de Palermo, el presidente Javier Milei respaldó al sector agropecuario y apuntó contra el impacto del esquema tributario tradicional. “El campo todavía carga con el peso de las retenciones; todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda”, afirmó el mandatario, tras señalar que “se atacó a la gallina de los huevos de oro” con regulaciones que dejaron un sector “exprimido, atado de pies y manos”.

En esa misma línea, el jefe de Estado ratificó que el objetivo de su gestión es la eliminación definitiva de los derechos de exportación a medida que crezcan otros sectores productivos. “Estamos en camino de liberarlos por completo”, remarcó el Presidente, al tiempo que concluyó que las reformas actuales son “apenas el punto de partida” para consolidar “un campo radicalmente distinto al que conocimos”.