Más allá del bitcoin: ¿Cuáles son las criptomonedas con mayor aceptación en 2026?

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hay vida después de la criptomoneda inventada por Satoshi Nakamoto. Aunque el BTC es la criptomoneda que lidera en todos los rankings, ya no es la única que tiene respaldo institucional y que es considerada por los inversores por su atractivo.

Si te interesa conocer las opciones de altcoins o monedas alternativas disponibles en las plataformas de exchange, seguí leyendo para conocer el abanico de opciones por fuera del tradicional BTC. A continuación, un repaso por los factores que determinan su valor y las principales criptomonedas a seguir en 2026.

¿Cómo se determina el valor de las criptomonedas?

Distinto de lo que acontece con otros activos tradicionales, las criptomonedas no son dependientes de un banco central o de una autoridad regulatoria. El precio, entonces, se define en función de la oferta y la demanda en el mercado.

Así, por ejemplo, si se observa la cotización XRP USD, es posible ver cómo influyen tanto los avances en acuerdos con entidades financieras como las decisiones regulatorias en distintos países, lo que impacta directamente en su precio.

En el caso de las principales monedas en 2026, como el BTC, ETH o SOL, el precio también viene impulsado por la aceptación reciente de sus fondos cotizados. Los ETFs de criptomonedas, instrumentos financeros que replican la trayectoria de un activo sin comprarlo, han influido en el precio de estas monedas.

Bitcoin, por encima de todos y cerca de la mayoría de edad

A casi 18 años de su creación, el bitcoin es la moneda que actúa como referencia en el mercado. Del total invertido en criptomonedas, más de la mitad corresponde a BTC y por ese motivo justamente sus altibajos preocupan más que los de otras monedas del sector.

Al momento de la redacción de este artículo, el bitcoin acaba de caer por debajo de los 70.000 dólares en un contexto de menor apetito por el riesgo y expectativas de liquidez más ajustadas.

Las salidas de capital en ETF y la presión macroeconómica explican el movimiento de un activo que dejó de ser “de nicho” para convertirse en una inversión que opera a la par de los mercados tradicionales.

En 2026, Bitcoin sigue ocupando el primer lugar en capitalización de mercado, pero la exposición institucional ha llevado a que las variaciones de la cotización estén sujetas a los movimientos de la macroeconomía global y norteamericana. En un contexto geopolítico complejo, los inversores huyen.

El nivel de 70K es una frontera difícil para la criptomoneda. Si no se recupera rápido de esta caída, marcará el rumbo inmediato del mercado.

Otras opciones que los inversores están valorando en el 2026

El dominio del BTC no implica ausencia de competencia. El mercado de criptomonedas alternativas o altcoins ha madurado en los últimos años y por eso algunas de estas opciones dejaron de ser patrimonio de las comunidades para convertirse en herramientas de inversión.

MIRA TAMBIÉN

Entre las que han ganado mayor capitalización en los últimos años aparece un patrón. Todas ellas están centradas en la escalabilidad y la interoperabilidad entre redes.

Ethereum (ETH) se ubica cómodamente en el segundo puesto

Hace años que el ETH secunda al BTC en términos de capitalización de mercado y nada parece indicar que eso vaya a cambiar en 2026.

Al igual que bitcoin atravesó una caída estrepitosa, ethereum pasó de moverse en un rango cercano a los 3.000 dólares a cotizar 2.200 dólares por unidad al momento de la redacción de este artículo.

De cara a lo que sigue del año, analistas cripto destacan su adopción institucional, sobre todo a través de los ya nombrados ETFs y el desarrollo de soluciones de escalabilidad Layer 2.

Estos factores podrían favorecer una revalorización progresiva de ETH, siempre que el contexto macroeconómico acompañe, ya que, al igual que ocurrió con bitcoin, la entrada de inversores institucionales al mercado ha sincronizado las olas con la economía internacional.

Solana y Ripple, alternativas pero sumamente conocidas en el mercado

Ethereum es la criptomoneda que reina entre las altcoins, pero no es la única opción fuerte del mercado. Por ejemplo, Solana y Ripple destacan por propuestas diferenciadas y niveles de adopción sorprendentes.

Solana ha captado la atención por su alta velocidad de procesamiento y bajos costos de transacción, lo que la convierte en una alternativa competitiva para aplicaciones descentralizadas y proyectos vinculados a finanzas digitales. El crecimiento de SOL se ha vinculado a lo largo de los años al desarrollo de su infraestructura y a la expansión de su comunidad de desarrolladores.

Por su parte, Ripple (XRP) mantiene un enfoque más orientado al sistema financiero tradicional. Su objetivo es facilitar transferencias internacionales rápidas y económicas, actuando como puente entre distintas monedas, una característica que le ha permitido establecer alianzas con bancos y proveedores de servicios de pago.

En conjunto, tanto una como la otra reflejan que el mercado cripto en 2026 permite diversificar cartera con proyectos que son en su centro muy distintos, pero tienen la capacidad intacta de atraer inversores en función de su utilidad, adopción y proyección a futuro.

El contenido aquí presentado es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión personal, ni representa una solicitud o invitación a realizar transacciones financieras, inversiones u otras actividades relacionadas. Prohibida la participación de menores de 18 años.

MIRA TAMBIÉN