Militantes del Partido Justicialista de Santa Cruz que viajaron en micro hacia la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo denunciaron una serie de “requisas inusuales” y constantes por parte de fuerzas de seguridad desde que partieron de la provincia. Romina Urra, referente del PJ en Santa Cruz, relató a LU12 AM680 Radio Río Gallegos una situación que calificó lo vivido como una “persecución más que un control“.

Según su testimonio, desde que salieron de Río Gallegos, los micros que transportan a los militantes enfrentaron múltiples controles con perros, y posteriormente, por grupos de gendarmes y policías en cada parada intermedia.

“Nos están haciendo otra requisa más, estamos en Av. Richieri (CABA) y tenemos que enfrentar otro control. Desde que salimos de Río Gallegos nos vienen haciendo requisas con Gendarmería y la Policía de Santa Cruz con perros. Todas las paradas, en Trelew, Bahía Blanca, en Río Colorado, en todas”, detalló Urra a la emisora.

La militante describió la situación como inusual: “Nos hacen bajar, nos esperan unos 25 gendarmes, más o menos, con policías también acompañados. La verdad es que nunca había visto, los choferes dicen que las veces que viajaron nunca les pasó que hayan tenido tantas requisas. Si bien sabemos que corresponde, no comprendemos por qué tantos controles“.

Urra señaló que las requisas varían en su metodología: “En todas no son iguales, en una nos piden los DNI y que bajemos solo nosotros, en otra nos piden que bajemos los bolsos”. Un hecho que generó particular preocupación fue la retención de un listado de pasajeros por parte de las autoridades. “Hubo una en la que le sacaron el listado del chofer y se lo quedaron. Y no le preguntaron, o sea, se lo quedaron directamente“, denunció.

Sospechas

La militante vinculó esta situación con el apoyo masivo que, asegura, recibe Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político al que pertenece. “Es mucho el apoyo que recibe Cristina y también nuestro espacio político. Si bien por ahí es algo que no está muy reflejado quizás en las redes sociales porque está como distorsionada por ahí la información, pero a medida que vamos transitando en el camino se puede ver que es mucho el apoyo que tiene“, afirmó.

Urra reafirmó la postura de que el juicio contra la ex Presidenta “no fue justo directamente” y que las medidas que se están tomando son “antidemocráticas, anticonstitucionales”. Incluso, mencionó que “anoche estábamos viendo que hace 22 horas había salido en el boletín oficial de la Policía Federal Argentina que se habían cambiado las medidas justamente unas horas antes de la movilización y que son totalmente anticonstitucionales”.

La militante concluyó su relato expresando un sentimiento de temor entre los pasajeros: “En cada parada que hemos hecho nos sacan fotos, nos filman, se mandan las fotos de los listados, de los parientes de los micros, entonces no sabemos si si eso nos van a buscar en las redes sociales, no sabemos, es como una que es un momento que es como una persecución más que un control”.