Con el “Santacruceño” sonando de fondo, aquella histórica canción elegida en los actos de Néstor Kirchner, el peronismo de la provincia volvió a ponerle mística a la noche de Río Gallegos donde presentó a los candidatos de la lista “Fuerza Santacruceña”, con la que intentará imponerse en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La noche arrancó con show. Primero, un grupo de bailarines de malambo deleitaron a la gente. Luego, otros jóvenes hicieron lo propio con música urbana. El ambiente del Club Boca de Río Gallegos no podía ser mejor: lleno total y gente que tuvo que escuchar desde las escaleras y otros que no lograron siquiera poder ingresar al club y tuvieron que conformarse con apoyar desde la vereda.

Molina se sacó fotos con todos y todas. El “Padre Coraje” fue la gran atracción de la noche. (Foto: Juan Palacios).

A medida que fue transcurriendo el acto, fueron presentando a cada uno de los candidatos. El primero en subir fue el joven dirigente de Puerto Deseado, Mateo Brunetti, quinto en la lista. Luego, Pamela Pessoa, concejal de Perito Moreno, cuarta en la lista. Tras esto fue el turno de Amadeo Figueroa, abogado caletense, tercero. Y en el final, Moira Lanesan y el plato fuerte, el “Padre Coraje”, el cura Juan Carlos Molina.

“A patear algunas cabezas”

Al momento de tomar la palabra, Molina fue duro y no se guardó nada. Habló de salir a “patear algunas cabezas” y aseguró: “Basta de quedarnos quietos, sentados y cómodos” al tiempo que dijo: “Hay que salir a patear la calle y salir a zapatear cabezas”.

Hincha de River, amigo del Papa Francisco, creador de la obra Valdocco, fueron algunas de las definiciones con las que se lo presentó. Luego pidió manos arriba y remarcó: “Así vamos a estar en el Congreso, ustedes son las manos que se levantan, ustedes tienen que tener las manos arriba para decir sí y para decir no, vamos juntos al Congreso, nadie se salva solo”, en referencia a una frase acuñada en pandemia.

También subrayó: “Vamos juntos al Congreso” y dijo: “Por quedarnos callados, estamos como estamos, por hacernos los tontos estamos como estamos, por pelearnos estamos como estamos”, afirmó.

Molina manifestó que los “viejos sufren” y que “los quieren muertos”. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Luego, se refirió a aquellos que cuestionaron que haya sido “elegido por el dedo”. En ese momento, destacó: “No nací de un repollo, podrán no conocerme mucho pero vengo caminando, me vengo rompiendo el lomo por un montón de gente, por los pibes abandonados de esta provincia y este país, por los que tienen hambre, por los que no llegan a fin de mes”.

Mateo Brunetti, concejal de Puerto Deseado, quinto en la lista de candidatos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese momento, le respondió a los que lo acusan de haber sido puesto en la lista a dedo. “…Ojalá hubiera sido el dedo de Cristina (Kirchner), estaría muy orgulloso si me hubiera puesto el dedo de Cristina acá: dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, diputada nacional, senadora nacional…”. Y señaló: “Me hubiese encantado que hubiera sido el dedo de Néstor (Kirchner), de esta tierra salió el mejor presidente de la historia Argentina, el que supo levantar al país, el que cuando vio a los docentes tirados, se levantó del sillón y les pagó el sueldo”, recordó en referencia al conflicto de la provincia de Entre Ríos en 2003.

Amadeo Figuero, abogado caletense, el tercero en la lista de “Fuerza Santacruceña”. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Entre otras cosas, sostuvo que cuando le preguntaron si quería ser el candidato de “Fuerza Santacruceña”, los que lo conocen le dijeron: “Dale cura, métete; necesitamos una voz diferente, te conocemos, sabemos que vas a pelear” y añadió: “No voy a hacer un testimonial, Me voy a parar ahí y a levantar la mano para el sí y para el no; no me voy a bajar de esta pelea”, expresó.

Lleno total. En el Club Boca de Río Gallegos no entraba un alfiler. Quedó gente afuera. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, manifestó que los “viejos sufren, los quieren muertos” y subrayó: “¿Cómo no vamos a estar en un lugar para levantar la mano y defenderlo? Defenderlos de que no los caguen a palos, de que no los caguen de hambre, de que no los caguen enfermando más de los que están. ¿Cómo no vamos a estar ahí? ¿Cómo me voy a escapar de eso? No puedo”, manifestó Molina.

Pamela Pessoa, concejal de Perito Moreno, cuarta en la lista de candidatos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En ese mismo sentido, afirmó: “¿Cómo me voy a olvidar de los pobres cuando revienten Yacimientos Carboníferos Fiscales? ¿Cómo me voy a olvidar de los pobres que son los petroleros que fueron echados?” y añadió: “El retiro voluntario es una mentira. Lo viví en carne propia con gente mía. Es mentira el retiro voluntario y encima le hicieron firmar a algo que no pudieron leer la letra chica. Pan para hoy, hambre para mañana, ¿Qué vamos a hacer con esa gente dentro de un año? ¿Cómo la vamos a acompañar si no cambiamos este modelo de mierda?”, aseveró.

Para finalizar, dejó otra frase: “Vamos a estar en esa Cámara de Diputados para dar pelea por los viejos, por los jóvenes, por los pibes. Y viva Perón carajo”.

“Sentido de pertenencia”

Antes, el intendente de Río Gallegos, el anfitrión de esta presentación, indicó a La Opinión Austral que es una lista que busca con contexto “esperanzador” y añadió: “Nosotros trajimos la propuesta para poder sintetizar el pensamiento de nuestra población”, dijo. En ese aspecto, renegó de aquellos que se someten a la voluntad popular y después “traiciones a lo que dijiste que ibas a defender”, en obvia alusión a los legisladores nacionales de Por Santa Cruz.

El intendente Pablo Grasso habló de “recuperar el sentido de pertenencia”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Habló de “recuperar la calle” como en Río Gallegos y habló de “recuperar un sentido de pertenencia, una patria libre, justa y soberana pero lo más importante, recuperar el empleo, hemos perdido el laburo en toda la zona norte de la provincia”.

Luego, Grasso fue categórico: “Yo estoy convencido que nuestros candidatos sintetizan gran parte del pensamiento de nuestra población”, al tiempo que sostuvo que representan “el sentido de pertenencia, a los comerciantes, a los trabajadores, al barrio, al productor, a los profesionales, a la lealtad, a la esperanza de poder tener una ciudad mejor, una provincia más justa y un país normal”.

Los tres primeros de la lista. De izquierda a derecha: Juan Carlos Molina, Moira Lanesan y Amadeo Figueroa. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El intendente volvió a cuestionar a otros espacios políticos que dicen que van a defender a la gente y “después vayan al Congreso y voten en contra de los jubilados, que voten en contra de la universidad pública”, subrayó. “Pensemos como vecinos federales de la República Argentina, hay que defender los intereses generales de una población que ha sido bastardeada, no voten lo peor, miren nuestra lista, escuchen a nuestros candidatos; volvamos a los políticos de raza y con responsabilidad y pasión por defender a Santa Cruz”.

Además de Grasso, estuvieron presentes los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Darío Menna (Río Turbio). (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También habló Moira Lanesan, secretaria de Comercio e Industria de Río Gallegos y segunda en la lista de “Fuerza Santacruceña”. En diálogo con este medio, manifestó que sus impresiones “más que positivas” sobre la propuesta. “Creo que nosotros tenemos que escuchar, analizar; ya sabemos un montón de cosas que hay que cambiar” y agregó: “Nosotros estamos pensando no solamente en un 2027, estamos pensando en un 2025, en este presente que no es para nada lindo”.

Moira Lanesan manifestó que sus impresiones son “más que positivas”, respecto de la recepción de la lista “Fuerza Santacruceña”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, destacó: “La gestión nuestra, la que venimos construyendo hace más de 6 años, es una gestión que empezamos con casi nada y que hoy tenemos un todo, y es un todo patagónico y con emprendedores heroicos, porque hoy te convertís en un superhéroe para poder llegar a fin de mes, para poder alimentar a la familia, para pagar los servicios y creo que esta fuerza santacruceña que armamos y que estamos proyectando, con el empuje que tenemos, con el empuje que venimos trabajando desde la municipalidad, hace que no le tengamos miedo a los nuevos desafíos”.