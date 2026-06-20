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La Selección argentina sumó una preocupación inesperada en la previa del cruce ante Austria. Gonzalo Montiel sufrió una nueva molestia muscular en el cuádriceps derecho y su presencia en el próximo compromiso del equipo de Lionel Scaloni quedó seriamente comprometida.

El lateral de River Plate, que había sido titular en el debut frente a Argelia, comenzó el entrenamiento del jueves de manera diferenciada, realizando tareas de gimnasio para evitar una sobrecarga mayor.

Sin embargo, la evolución no fue favorable y todo indica que el defensor no llegaría en condiciones para el encuentro del lunes 22 de junio ante Austria, programado para las 14:00 (hora argentina). El partido será clave para el seleccionado nacional, que buscará asegurar el primer lugar del grupo J.

Montiel había llegado a la concentración con lo justo, luego de recuperarse de un desgarro en el mismo músculo que ya lo había marginado de compromisos recientes. Durante el partido ante Argelia volvió a sentir molestias y fue reemplazado en el entretiempo.

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico. Habitualmente, los futbolistas que son titulares realizan trabajos regenerativos tras cada encuentro y al día siguiente se reintegran a los entrenamientos con normalidad. En el caso del ex lateral de River Plate, eso no ocurrió: no pudo sumarse al trabajo grupal y continuó con tareas diferenciadas.

Su presencia en la Copa del Mundo ya estaba en duda antes de la convocatoria, y esta nueva recaída vuelve a poner un signo de interrogación no solo sobre el duelo ante Austria, sino también sobre lo que resta del certamen.

Ante este panorama, Lionel Scaloni analiza variantes. El reemplazante natural sería Nahuel Molina, habitual alternativa en el lateral derecho y una pieza de confianza en el esquema del entrenador.

Otra opción es Giuliano Simeone, quien por su despliegue y versatilidad también podría ocupar ese sector de la cancha.

Además, no se descarta que el cuerpo técnico evalúe convocar a futbolistas como Agustín Giay o Nicolás Capaldo si la lesión de Montiel requiere más tiempo de recuperación.

En la previa de un partido decisivo, la posible baja del autor del último penal en la final de FIFA World Cup Qatar 2022 representa una noticia que preocupa en el entorno albiceleste.

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