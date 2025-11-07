Naldo invita a vivir el superclásico con premios por gol, tarjeta y resultado

En la previa del partido más esperado del fútbol argentino, Naldo, junto a TCL, vuelven a sorprender a los hinchas con una propuesta original que combina pasión, intuición y grandes premios. Se trata del “Pronóstico Superclásico”, una acción exclusiva que permitirá a los fanáticos participar por importantes sorteos durante el encuentro entre Boca y River.

A través del sitio www.naldo.com.ar/superclasico, los usuarios podrán dejar su resultado (Boca, empate o River) y sumarse automáticamente a los sorteos que se activan según lo que ocurra en el campo de juego.

Por cada gol que se marque, Naldo sorteará un Smart TV TCL 55” V6C Google TV, mientras que por cada tarjeta amarilla o roja se sorteará un celular TCL 505 NFC.

Y si el partido termina sin goles, habrá un premio consuelo: otro Smart TV 55” entre todos los participantes.

La campaña estará vigente del 6 al 9 de noviembre hasta las 16:30 hs., y los sorteos se realizarán el lunes 10 de noviembre a las 15 hs. a través de la plataforma Easypromos.

Los ganadores serán anunciados en las redes oficiales de Naldo: @naldo_digital.

Con esta iniciativa, Naldo reafirma su compromiso con la pasión del deporte argentino, acercando experiencias innovadoras a sus clientes y seguidores en todo el país.

Como Sponsor Oficial de la Liga Profesional de Fútbol, la marca continúa fortaleciendo su vínculo con los hinchas, ofreciendo propuestas que integran tecnología, entretenimiento y cercanía.

Además, hasta el 9 de noviembre inclusive, Naldo continúa con las ofertas del Cyber Monday, con descuentos y beneficios exclusivos en todas las categorías: tecnología, electrodomésticos, informática, hogar y mucho más. Conseguí lo que necesitas con descuentos que alcanzan el 45% y hasta 12 cuotas sin interés.

Una oportunidad ideal para aprovechar las mejores promociones y seguir disfrutando de todo lo que ofrece Naldo, un amigo de la casa.