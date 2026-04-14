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Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, desde Newmont Cerro Negro emitieron un comunicado en el que lamentaron con profundo pesar la pérdida del dirigente.

“En este difícil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la organización, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias ante esta dolorosa pérdida”, expresaron.

Ante la muerte de Castro, AOMA también publicó un sentido mensaje de despedida: “Su compromiso, su lucha y su forma de estar siempre cerca de cada compañero y compañera dejarán una huella imborrable”.

Castro se consolidó como una de las figuras más influyentes del sindicalismo minero en Santa Cruz durante las últimas décadas. Su conducción se caracterizó por la defensa de los trabajadores de los principales yacimientos de la provincia y por una presencia activa en la vida institucional del sector.

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