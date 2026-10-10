En el marco de las actividades de Octubre Rosa, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 7 de Río Gallegos realizó la jornada sanitaria “Empezá por vos”, para facilitar el acceso a controles médicos y promover la prevención de distintas enfermedades.

El médico Carlos Díaz explicó a La Opinión Austral, que la iniciativa forma parte de un trabajo que se desarrolla durante todo el año en los centros de salud provinciales. “Es la continuación de actividades que venimos haciendo durante todo este año en los centros de salud, en los fines de semana, donde tratamos de mejorar un poquito la accesibilidad”, señaló.

El doctor Carlos Díaz, habló sobre la importancia de los chequeos y las vacunas. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según indicó, la propuesta busca acercar la atención a quienes tienen dificultades para concurrir durante los días hábiles. “Sabemos que hay gente que no puede venir durante la semana o que es más fácil venir durante el fin de semana”, agregó.

En esta oportunidad, las actividades estuvieron orientadas especialmente a la salud de las mujeres, con controles ginecológicos, asesoramiento sobre anticoncepción, salud sexual y reproductiva y planificación familiar. También se realizaron controles generales, testeos de VIH y sífilis y se ofreció la posibilidad de completar los esquemas de vacunación.

Sin embargo, Díaz aclaró que la convocatoria no estuvo restringida a las mujeres. “La jornada está encarada hacia un tema, pero se terminan realizando todas las tareas habituales del centro”, explicó. En ese sentido, remarcó que cualquier integrante de la comunidad puede acercarse para realizar consultas o controles, incluidos los niños que necesiten completar sus vacunas.

La importancia de los chequeos médicos

Al referirse a la frecuencia con la que la población concurre a realizarse controles, el profesional sostuvo que existen diferencias entre los hábitos de cuidado de las familias.

“Hay gente que es muy demandante del sistema y hay gente que hay que estar por ahí como convocándolas o ayudándolas un poquito para que se hagan los controles”, afirmó.

Para Díaz, el acceso a la información y el nivel de conocimiento sobre la prevención son factores que influyen en estas conductas. Si bien consideró que, en términos generales, la población se controla, reconoció que todavía existen dificultades para alcanzar una mayor regularidad.

“Quizás no se controlen como deberían controlarse, tal vez hay una falencia en ese sentido, pero seguimos trabajando para posibilitar que puedan realizarse los controles”, expresó.

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El médico también señaló que la disponibilidad de recursos humanos representa un desafío para el sistema sanitario. No obstante, indicó que, cuando no existen patologías previas, un control anual puede servir como referencia general, mientras que quienes presentan enfermedades necesitan un seguimiento cuya frecuencia depende de cada caso.

Vacunación

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el cumplimiento de los calendarios de vacunación. Díaz manifestó su preocupación por la disminución de la conciencia social sobre la importancia de las vacunas.

“Hay como una baja en la toma de conciencia de la importancia de la vacunación”, advirtió, y señaló que, aunque los vacunatorios están abiertos y son accesibles, existen distintos factores que inciden en la decisión de las familias.

En ese contexto, mencionó la influencia de las corrientes antivacunas y recordó que, si bien ya existían antes de la pandemia de COVID-19, durante la emergencia sanitaria cobraron mayor fuerza.

“En un momento de crisis las sospechas y las susceptibilidades aumentan”, sostuvo. Sin embargo, desde su experiencia durante la pandemia, defendió el papel de la inmunización frente a una enfermedad que tuvo consecuencias graves para la población.

“Yo estuve trabajando en ese tiempo ahí en el hospital y en la zona roja, y puedo dar fe de que fue verdaderamente duro, que la gente se moría y que la vacuna vino a ayudar un poquito, a mitigar un poco el tema de la transmisión”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar el acceso a la vacunación infantil. “Los niños tienen derecho a ser vacunados”, afirmó, y sostuvo que desde la salud pública se deben realizar las acciones necesarias para garantizar ese derecho.

Octubre Rosa: la prevención no debe limitarse a un mes

En relación con las campañas de concientización sobre el cáncer de mama, Díaz destacó que las fechas conmemorativas permiten reforzar la difusión de información y poner determinados temas sanitarios en el centro de la agenda pública.

No obstante, insistió en que la prevención debe sostenerse durante todo el año y estar acompañada por un sistema de salud que garantice la continuidad de la atención.

“Sin duda que esto tiene que ser todo el año y las puertas del sistema deberían estar abiertas todo el año para poder realizarse estas prestaciones”, afirmó.

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En esa línea, advirtió que el trabajo sanitario no debe terminar con la realización de un estudio preventivo, sino que también debe contemplar el seguimiento de los resultados y el acceso a los tratamientos necesarios.

“No deberíamos quedarnos solamente con la parte de la prevención, sino también continuar con las cosas que surjan de los screenings y de los testeos”, señaló.

Dónde funciona el CAPS N° 7

El CAPS N° 7 está ubicado en Arturo Illia 2323, en Río Gallegos. Díaz recordó que, al tratarse de un centro de salud provincial, cualquier persona puede acceder a las prestaciones sin necesidad de contar con obra social.

Además, explicó que quienes no pudieran resolver alguna consulta durante la jornada especial podían continuar con la atención durante la semana.