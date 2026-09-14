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La provincia de Santa Cruz analiza una propuesta para extender la operatividad de la flota amarilla dentro del Golfo San Jorge mediante un esquema recíproco con Chubut.

El proyecto fue formulado por Sergio Klimenko, secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, de la Provincia. Su presentación se dio durante las reuniones bilaterales para renovar los términos del Convenio del Golfo San Jorge, regió en la que habita langostino en gran medida y en una porción menor, merluza.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se precisó que avanzarán en la confección de un registro de buques habilitados. Estas embarcaciones podrán faenar en áreas del Golfo bajo la jurisdicción de ambos Estados provinciales, respetando las pautas fijadas.

La medida busca dar flexibilidad a la labor pesquera. Además, pretende optimizar la programación de los viajes de pesca y diversificar los puntos de llegada al recurso.

Santa Cruz reclamará un reconocimiento por la veda en el Golfo San Jorge.

Diálogo con el sector pesquero

El avance de la iniciativa requiere, en primera instancia, conocer la posición de los armadores santacruceños y alcanzar los consensos necesarios para definir las condiciones de funcionamiento del esquema.

En paralelo, Klimenko mantiene conversaciones preliminares con su par de Chubut, Diego Brandan, para analizar las alternativas vinculadas con las áreas de operación de las embarcaciones.

“Estamos trabajando para encontrar mecanismos que permitan fortalecer la actividad y generar mejores condiciones para nuestros trabajadores y para todo el entramado productivo vinculado a la pesca”, señaló el funcionario.

El eventual acuerdo deberá establecer qué embarcaciones podrán acceder a este esquema, en qué sectores podrán operar y bajo qué condiciones, de acuerdo con las características del recurso y las normativas vigentes en cada jurisdicción.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko. FOTO: GOBIERNO

Producción y cuidado del recurso

Uno de los aspectos que forma parte del análisis es el comportamiento de la merluza común dentro del Golfo San Jorge y la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la actividad con el cuidado del recurso.

Se evalúan alternativas vinculadas con el desplazamiento de la merluza que ingresa desde el sector norte del Golfo, con el propósito de favorecer su circulación antes de su eventual captura.

La posibilidad de establecer un corredor de desplazamiento permanece en etapa de evaluación y requerirá determinar con precisión su ubicación, las condiciones de funcionamiento y las restricciones que correspondan.

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Desde la Provincia se entiende que ampliar las oportunidades para la flota y garantizar un manejo responsable de la pesquería forman parte de una misma discusión.

INIDEP

El análisis de las medidas de manejo también incorpora información científica producida por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

De acuerdo con estudios recientes, el Golfo San Jorge forma parte del área de cría de la merluza del efectivo sur, con presencia significativa de ejemplares juveniles durante distintos períodos del año.

La información científica resulta un elemento central para evaluar las condiciones de operación de la flota y determinar medidas que permitan proteger los ejemplares juveniles y garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera.

En este sentido, el conocimiento sobre las características y tamaños de las capturas, así como la información vinculada a los descartes, constituye una herramienta necesaria para profundizar las decisiones de manejo.

La propuesta se inscribe en una mirada de integración productiva de la región, donde Santa Cruz y Chubut comparten el Golfo San Jorge y, con ello, desafíos vinculados con la administración, el aprovechamiento y la conservación de sus recursos pesqueros.

El marco normativo nacional reconoce las competencias provinciales sobre los recursos ubicados dentro de sus respectivas jurisdicciones y contempla mecanismos de coordinación para la protección y administración de los recursos pesqueros.

Por eso, cualquier modificación al esquema de reciprocidad deberá establecer con claridad las condiciones de acceso, operación y manejo, además de contemplar las particularidades biológicas del recurso.

Próximos pasos

La propuesta se encuentra en una etapa de análisis y diálogo. El próximo paso será avanzar en la evaluación con los armadores santacruceños y continuar las conversaciones con Chubut.

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A partir de ese intercambio se definirán los alcances que podría tener el eventual padrón de embarcaciones y las condiciones para su funcionamiento.

El objetivo de Santa Cruz es avanzar hacia herramientas que permitan fortalecer la actividad pesquera, generar oportunidades para el sector y promover el trabajo en tierra, siempre dentro de un esquema que contemple la sustentabilidad y el cuidado de los recursos del Golfo San Jorge.