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Eso registró Argentina en 2025 según datos de Lemon. Y no fue porque los argentinos se volvieron especuladores de golpe. Fue porque encontraron en las billeteras digitales algo que el sistema bancario tradicional no les daba: velocidad, acceso a dólares digitales sin restricciones y la posibilidad de mover plata al exterior sin pasar por una cueva ni hacer fila en un banco. El 12 por ciento de la población del país ya opera activamente con criptomonedas. Eso pone a Argentina primera en América Latina en usuarios activos per cápita, por encima de Venezuela y cuatro veces por encima de Brasil. El fenómeno dejó de ser cosa de nerds con pantallas múltiples. Hoy lo usa el freelancer que cobra en USDT, la emprendedora que paga proveedores en el exterior y el jubilado que quiere proteger sus ahorros de la inflación.

Pero ese crecimiento abre preguntas que antes no existían. Cada vez más personas operan con cripto para comprar, transferir y hasta apostar, pero la duda más recurrente para aquellos que operan el universo critpo es elegir bien en qué sitio pueden usarlas para jugar. Este artículo ofrece toda la información necesaria para aquellas personas. Y tiene sentido que esa pregunta aparezca justo ahora. El mercado cripto global superó los 3 billones de dólares en capitalización al cierre de 2025. Las stablecoins ya representan el 30 por ciento del volumen total de transacciones en cadena y procesaron más de 4 billones de dólares solo en el primer semestre de 2025. No estamos hablando de un experimento. Estamos hablando de infraestructura financiera nueva.

Las operaciones internacionales dejaron de ser un dolor de cabeza

Antes mandar plata afuera era un trámite que podía tardar días. Comisiones bancarias, formularios interminables, tipos de cambio desfavorables y la espera de varios días hábiles. Las criptomonedas cortaron ese circuito de raíz. Una transferencia en USDT tarda minutos y no distingue si va de Río Gallegos a Miami o de Caleta Olivia a Tokio.

Para los argentinos que trabajan con clientes del exterior, eso cambió todo. El cobro que antes pasaba por tres intermediarios y tardaba una semana hoy llega directo a la billetera. América Latina recibió más de 730.000 millones de dólares en criptomonedas durante 2025, con un crecimiento del 63 por ciento interanual. Tres veces más rápido que lo que creció Estados Unidos en usuarios activos.

Argentina ocupa un lugar que pocos imaginaban hace cinco años

Puesto 20 entre 151 economías analizadas por Chainalysis. Segundo en toda América Latina, solo detrás de Brasil en volumen operado. El dato que lo explica todo es el volumen de criptoactivos recibidos: 93.900 millones de dólares entre julio de 2022 y junio de 2025. El peso que pierde valor empuja a la gente hacia el dólar digital. Pero ya no solo por miedo. También por practicidad.

Las tarjetas cripto crecieron un 60 por ciento en gasto global durante el primer semestre de 2026, y Argentina es uno de los mercados más activos de la región en ese rubro. Pagás en pesos, el respaldo está en cripto. Así de simple se volvió la cosa para el usuario común.

El mapa global de las criptomonedas ya no lo dibujan solo los países ricos

India lidera el índice de adopción de cripto en 2025. Le siguen Estados Unidos, Pakistán, Vietnam y Brasil. Siete de los diez primeros puestos son economías emergentes. Eso dice mucho. La región Asia Pacífico pasó de 1,4 a 2,36 billones de dólares en volumen on-chain en un solo año. Europa y Norteamérica siguen mandando en números absolutos, con 2,6 y 2,2 billones respectivamente. Pero el crecimiento real, el que mueve la aguja de la adopción cotidiana, está en los países donde la moneda local no alcanza. Argentina entra en esa categoría sin ninguna duda.

La stablecoin USDT se convirtió en el eje de las operaciones diarias para millones de argentinos que la usan como dólar digital para ahorrar, pagar y transferir.

Los pagos cripto son parte del presente y la Patagonia no queda afuera

Santa Cruz conoce bien lo que significa depender de pocos canales financieros. Las distancias, la concentración bancaria en las ciudades grandes y los costos de transferencia afectan a cualquiera que viva lejos del centro del país. Las billeteras cripto achican esa brecha. No eliminan todos los problemas, claro, pero dan herramientas que antes directamente no existían.

El 79 por ciento de los argentinos ya usó fintech y pagos digitales en el último semestre, según un estudio de una tarjeta. Las criptomonedas empujan esa transformación desde abajo, con adopción que crece por necesidad más que por moda. Y lo que arrancó como un simple refugio contra la inflación hoy funciona como sistema de pago real, con tarjetas que convierten cripto en pesos al instante y transferencias que cruzan fronteras sin pedirle permiso a nadie.

Es solo válido para el territorio donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.

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