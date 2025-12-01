Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Docentes Universitarios de la UNPA (ADIUNPA) anunció que resolvió convocar un paro nacional de una semana completa en demanda de mayor financiamiento por parte del Gobierno nacional.

El plan de lucha inició el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre próximo. La medida de fuerza, que se desarrolla junto a CONADU Histórica y la CTA, es una de las acciones gremiales más contundentes del sector en el presente año.

La convocatoria urgente responde al “incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario” y busca la “defensa de los derechos laborales conquistados“, como se visibiliza en la cartelería difundida por el sector.

La comunidad universitaria demanda un mayor financiamiento. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Deuda salarial

El plenario de secretarios generales de CONADU Histórica emitió un comunicado oficial detallando las razones de la protesta.

Sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 fue una “conquista colectiva” lograda con “lucha, organización y unidad”. Sin embargo, el “presidente Javier Milei suspendió su ejecución a través del Decreto Nº 759/25″.

Esta suspensión ocurrió aun cuando el Gobierno reconoció la existencia de una deuda salarial. Según el comunicado, la actualización prevista por la normativa implicaría un incremento del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

La suspensión de la ley, sumada al congelamiento salarial, la pérdida del poder adquisitivo y el impacto del paquete de reformas —incluida la educativa—, obligó a las organizaciones gremiales a convocar una acción de “gran escala“, resolviendo un paro de una semana completa, algo que pocas veces sucedió en el sistema universitario argentino.

Gremiales como CONADUH consideran que el escenario actual ha dejado a los docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza y sin una previsión presupuestaria clara para 2026.

Tres Reclamos Centrales y la Defensa de la Universidad Pública

En el comunicado, la Federación de gremios universitarios destaca tres exigencias primordiales al Gobierno nacional. En primer lugar, solicitan la Implementación inmediata de la Ley de Financiamiento, pidiendo que el Gobierno reactive los recursos previstos por la normativa aprobada este año, considerados fundamentales para garantizar el funcionamiento sostenido de las universidades públicas.

En segundo lugar, exigen la Convocatoria urgente a paritarias ante el severo deterioro salarial, para que se abran de inmediato las negociaciones y se recompongan los haberes.

Finalmente, el tercer reclamo es por un Presupuesto 2026 acorde a los recursos garantizados por ley, sosteniendo que la discusión presupuestaria debe partir de los montos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, hoy suspendida.