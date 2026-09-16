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El Ministerio de Economía de la Nación presentó formalmente ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027. La iniciativa, que establece la pauta de gastos, recursos y las proyecciones macroeconómicas para el próximo año, incluye partidas específicas destinadas a la infraestructura vial de la provincia de Santa Cruz por un monto global de $96.896.125.000.

La cifra asignada a la jurisdicción santacruceña se focaliza en cuatro obras y programas de mantenimiento de la red vial nacional, con eje principal en la Ruta Nacional N° 3 y las conexiones estratégicas del territorio provincial:

$30.310.000.000 para la construcción de dos puentes nuevos sobre el río Santa Cruz en la trazada de la Ruta Nacional N° 3 .

para la en la trazada de la . $27.560.000.000 en concepto de Transferencias de Funciones Operativas (TFO) en la provincia.

en concepto de en la provincia. $27.373.125.000 asignados al Mantenimiento Rutinario (TFO) de las Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293 .

asignados al de las . $11.653.000.000 destinados a la obra de reparación integral de los tableros de los puentes sobre el río Santa Cruz en la Ruta Nacional N° 3.

En el análisis comparativo respecto al ejercicio financiero anterior, la distribución de los fondos nacionales refleja un cambio de orientación técnica. Durante el período previo, las asignaciones contemplaron la ejecución de obras edilicias y esquemas de acondicionamiento urbano y aeroportuario en coordinación provincial. Para el ejercicio 2027, la planificación del gasto de origen nacional concentra de manera prioritaria la inversión pública en la conservación del trazado de los corredores productivos y la rehabilitación de la infraestructura de cruce sobre la Ruta Nacional N° 3.

El arreglo del puente sobre el río Santa Cruz consta de un presupuesto de 4,6 millones de dólares.

Debate parlamentario

El texto ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación en los últimos minutos del 15 de septiembre, en cumplimiento estricto con los plazos fijados por la Ley de Administración Financiera. Entre sus principales variables de proyección macroeconómica, el proyecto oficial prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Desde el Bloque Oficialista enfatizaron que la iniciativa contempla resultado fiscal positivo, consolidando un esquema de cuatro años consecutivos de superávit financiero.

Según informaron fuentes parlamentarias del oficialismo, el tratamiento técnico dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conducida por el diputado Bertie Benegas Lynch, comenzará formalmente en la semana del 5 de octubre, una vez concluido el tratamiento legislativo enfocado en materia de endeudamiento y la emergencia en discapacidad.

Postura oficial

En relación a la elevación de la pauta presupuestaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) en el marco del Día de la Exportación 2026. Durante el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el proyecto contará por cuarto año consecutivo con superávit en la línea financiera.

El funcionario remarcó que será la primera oportunidad en la historia económica del país en que una gestión gubernamental presente dicho resultado sin encontrarse en situación de default, al tiempo que subrayó que la política macroeconómica encarada busca impulsar el desarrollo del sector exportador.