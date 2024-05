Este viernes, la ciudad de Río Gallegos se conmovió al conocerse la noticia del fallecimiento de Marcela Miranda, reconocida exponente de la cultura santacruceña. La información fue confirmada por la Asociación de Músicos de Santa Cruz (MUSAC), entidad que integró y fue una de las fundadoras.

“Hoy despedimos a Marcela Miranda con un aplauso de pie por la pasión y el amor que siempre puso a la vida y a la música de nuestra tierra“, escribieron desde MUSAC a través de sus redes sociales

Y agregaron: “Musac acompaña la pérdida de una de nuestras artistas santacruceños más queridas. Una de las fundadoras de nuestra asociación. Acompañamos a la familia en este momento de dolor. Que descanses en paz querida Marcela”.

Asimismo, desde el Centro Cultura Orkeke manifestaron su profundo pesar ante la pérdida de la reconocida artista.

“Fue una persona admirable, conocida por su generosidad y calidez humana. Su partida deja un vacío imposible de llenar en nuestros corazones. El personal del Centro Cultural Orkeke expresa sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y conocidos ante tan irreparable pérdida”, manifestaron.

En ese sentido, distintos músicos y grupos locales se despidieron de su colega en las redes sociales.

“Hoy como colegas y con el mayor de los respetos, nos despedimos de vos Marcela Miranda. La provincia de Santa Cruz se queda sin una gran artista pero dejaste grandes valores y seguro donde estés llevaras esa musica y alegria! Nuestras condolencias a la familia”, escibieron desde The Rockets, la popular banda de rock de la capital santacruceña.

Del mismo modo, la cantante Selene Valdez la despidió en su cuenta de Facebook: “Se me fue una partesita de mi corazón con vos diría tantas cosas pero no terminaría nunca solo queda decirte GRACIAS MI MARCE gracias por que ? Por lo que te decía siempre gracias por ser la persona que me impulso a esto tan lindo gracias por abrirme las puerta de tu casa siempre gracias por cada mate cada charla gracias por hacer mi sueño realidad gracias gracias por darme la posibilidad de conocer a la hermosa persona que eras no conocias la envidia la maldad eras unica como pocas y sobre todo gracias por dejarme ser tu amiga tu piba como te voy a extrañar mi loca tus cagadas a pedo tus consejos nuestros mates , conseguiste lo que querías cuando me decías “piba vas a tener que volar en algún momento” y yo te decía que jamás que yo no me iba a despegar y mira como son las cosas te toca volar a vos y a hacer fiesta allá arriba te quiero tanto mi marce dios quiera que nos volvamos a encontrar me dejas un vacío enorme qepd mi cantora número 1″.

“Estamos tristes, conmovidos, de repente es como si el cielo se pobló de canto, de voces, de guitarras, sin embargo tu partida es difícil, inimaginable, solo queda decir gracias, gracias por tu entrega, tu amistad, tus enseñanzas, tu sonrisa aun en momentos de dolor, marcaste un rumbo no solo en los jovenes sino acompañándonos en nuestras presentaciones cuando apenas nos iniciabamos, cada uno con su estilo. Marcela Miranda tu nombre estará presente en nuestros corazones, en cada encuentro, en cada Peña, enredado en los acordes de cada guitarra y tu voz viajando al infinito para reencontrarnos donde las penas y el dolor no existen. Hasta siempre querida “Amigacha””, escribió Fredy Garay.