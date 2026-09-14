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El director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), César Herrera, analizó la coyuntura productiva y laboral de la región en diálogo con LU12 AM680.

El especialista afirmó que los últimos indicadores procesados por la casa de altos estudios reflejan que el ciclo recesivo detuvo su caída y comienza a mostrar variaciones positivas en las provincias del sur.

“En nuestra región, el consumo en supermercados mayoristas refleja la percepción de estabilidad laboral. A diferencia de lo que ocurre en el conurbano o en la Capital Federal, cuando el trabajador ve más seguridad en su empleo, primero consolida sus compras familiares y luego proyecta la construcción o la vivienda propia”, puntualizó Herrera.

Al evaluar la coyuntura general y el freno en la contracción de las variables, remarcó una perspectiva de leve mejoría. “Aunque de forma muy leve, la caída general se detuvo. Actualmente monitoreamos el empleo formal en Santa Cruz para medir el impacto de la doble crisis, nacional y provincial, tras la salida de YPF“, sostuvo.

“Empezamos a registrar una mejora en las variables principales. Las líneas de tendencia muestran un leve sesgo alcista que permite inferir que se alcanzó el piso de la actividad”, afirmó César Herrera.

El rechazo del pliego, tapa de LOA.

Cambio migratorio

En relación con el retiro de la operadora estatal de las áreas convencionales en el norte de Santa Cruz y Chubut, el académico abordó la reorganización de la mano de obra regional.

“El cese de la actividad generó un fenómeno de despoblamiento y movilidad laboral. Medimos cómo los trabajadores que dejaron la zona norte santacruceña o Río Gallegos se reinsertaron productivamente en otros puntos del país”, planteó el especialista.

“A través de la EPH de Neuquén-Plottier constatamos que el retiro operativo de 2024 en Santa Cruz y de 2025 en Chubut derivó en una migración hacia Vaca Muerta y otros polos industriales”, precisó Herrera.

Sobre la dinámica demográfica en los yacimientos no convencionales, el titular del Observatorio aportó datos sobre el origen de los flujos migratorios.

“Neuquén proyecta duplicar su población cercana al millón de habitantes, un fenómeno similar al que se prevé para San Juan ante el desarrollo de sus proyectos productivos”, señaló el docente.

Sin embargo, “la mayor recepción de trabajadores no proviene prioritariamente de la Patagonia, sino de la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, conformando un mapa migratorio de alcance nacional”, argumentó.

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Luego repasó las conclusiones de sus recientes informes sobre la reconversión productiva en la Patagonia Sur. “Al analizar Trelew, Puerto Madryn, Rawson y el sureste de Río Negro, la primera conclusión es clara: el patrón productivo tradicional de la Patagonia Sur cambió“, aseveró el economista.

“No estamos en caída libre; atravesamos una reacomodación de precios, de personas y de actividades productivas que exige construir un nuevo modelo comunitario”, remarcó.

Frente a la incertidumbre sobre el modelo de desarrollo de las localidades patagónicas, el profesional expuso las oportunidades de integración para las empresas de la región.

“Superada la etapa de contracción, el desafío es definir hacia dónde vamos. Hoy la tecnología y la gestión de datos permiten reconfigurar la actividad de las pymes locales”, repasó.

La actividad petrolera se reconfigura en la Patagonia.

Nuevas señales

Consultado sobre las señales en los yacimientos petroleros convencionales, Herrera analizó la evolución de la inversión privada en el norte santacruceño.

“El escenario postpetróleo requiere diversificación, pero la industria extractiva muestra primeros signos de reactivación. Tras semestres con actividad nula, una operadora privada volvió a sumar un equipo de perforación en Santa Cruz Norte“, detalló.

“Este nuevo esquema operativo es más tecnológico y genera menos volumen de empleo directo que el modelo tradicional, pero marca un cambio de tendencia que debemos monitorear”, sostuvo Herrera.

Respecto a la evolución de la obra pública y privada, el especialista detalló los datos procesados sobre los municipios patagónicos. “Pese a que la tendencia general de los últimos años fue negativa, acumulan cuatro meses consecutivos de crecimiento los metros cuadrados de obra nueva en la región”, explicó.

“Comodoro Rivadavia encabeza esta recuperación y Caleta Olivia dejó de caer. En contraste, Puerto Deseado y Gobernador Gregores registran un mercado laboral muy complejo, aunque con una detención en los índices de desigualdad”, remarcó el director del área.

Finalmente, resaltó el comportamiento del sector comercial y los cambios en las pautas de consumo. “El uso de energía comercial creció un 35%, lo que evidencia una reconfiguración y apertura de nuevos locales en las ciudades de la cuenca”, puntualizó.

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“Mientras las grandes cadenas de supermercados registran caídas, se consolida la expansión de comercios de proximidad y supermercados de capitales asiáticos, que absorben esa demanda. La suma de indicadores de construcción, electricidad, consumo e hidrocarburos confirma que el ciclo económico dejó de caer y comenzó un trayecto ascendente“, concluyó César Herrera.